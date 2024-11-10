10 ноября 2024, 12:24

«Будем устраивать теракт». Две блогерши поглумились над погибшими в «Крокусе»

РИА «Новости»
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Приехавшие в Москву из Владимирской области две блогерши организовали сходку со своими подписчиками недалеко от здания сгоревшего концертного зала «Крокус Сити Холл». В своем Telegram-канале они записали ролик, в котором сравнили встречу с поклонниками с терактом. Внимание на запись обратил внимание Telegram-канал НТВ.

На опубликованных кадрах видно, что молодые девушки записывали видео, находясь недалеко от уничтоженного концертного зала.

«Мы приехали в „Крокус Сити Холл“, сейчас будем устраивать теракт», - заявила одна из героинь и рассмеялась, посчитав удачной свою шутку.

По данным НТВ, видео уже поступило в полицию Москвы, которая начала проверку.

Группа вооруженных мужчин напала на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. В тот вечер там проходил концерт группы «Пикник». Ворвавшиеся в помещение боевики открыли огонь по людям, а перед уходом подожгли здание. Жертвами теракта стали 145 человек.

В начале ноября «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что оружие боевикам из «Крокуса» передали участники баталхаджинской* группировки.

Силовики вышли на нее в Ингушетии и задержали двух участников. Еще одного боевика ликвидировали при попытке к бегству, троих объявили в розыск.

*Запрещенная в России террористическая группировка.

МВД РФ Блогеры Москва Теракт в «Крокусе»
10 ноября 2024, 04:55
Защита от НАТО. Учителей в России убедили надеть шапочки из фольги
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Белорусский оппозиционный пранкер-акционист Владислав Бохан убедил учителей из семи воронежских школ провести мастер-класс «Шлем Отечества» по изготовлению шапочек из фольги якобы для «защиты от электромагнитных импульсов НАТО». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Пранкер сослался на «Единую Россию», чтобы ему точно поверили.

«По нашей легенде злобные натовцы планируют облучать физически и биологически русский народ. Поэтому наши учителя должны будут обучиться сопротивляться этому с помощью примитивных средств защиты, как шапочка из фольги», - объяснил он суть пранка.

По словам Бохана, он с помощью нейросети и «старого бланка» с логотипом партии оформил текст «приказа». К нему он прикрепил инструкцию по изготовлению шапочек из фольги.

В Минобразования Воронежской области отметили, что учителя проявили исполнительность, патриотизм и креативный подход, но жаль, что не отличили инициативу партии от неуместной шутки.

В конце октября пранкер Вован (Владимир Кузнецов) рассказал о доносе американского сенатора Бена Кардина в ФБР, которого они с Лексусом (Алексеем Столяровым) разыграли, беседуя от имени экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, сообщили «Известия».

В конце лета сообщали, что пранкеру Эдварду Билу могли ампутировать ногу.

Белоруссия Школы Учителя Россия НАТО
10 ноября 2024, 00:35
Путин поздравил полицейских с Днем сотрудника внутренних дел
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником. В своем видеообращении, опубликованном на сайте Кремля, он указал на их мужество, веру в силу закона и справедливость.

Российский лидер отметил, что в этот день лучших слов достойны настоящие профессионалы МВД, для которых обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности граждан является делом жизни.

«Во все времена лучшие сотрудники МВД отличались мужеством, принципиальностью, твердой верой в силу закона и справедливости», - добавил президент.

Путин добавил, что в семьях ветеранов МВД новые поколения воспитывают в традициях чести, патриотизма и верности долгу.

Ранее Путин направил поздравление российским следователям в их профессиональный праздник. Он отметил, что в условия проведения СВО следствие решает особые задачи, делая это с риском для жизни.

Праздники Владимир Путин Патриотизм
09 ноября 2024, 23:40
В России ужесточили наказание за организацию незаконной миграции
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно поправкам, теперь за организацию незаконного въезда и пребывания иностранных граждан в РФ будут наказывать сроком от двух до пяти лет лишения свободы. Такие же меры применят к лицам, использовавшим Россию в качестве транзита для иностранцев.

В случае отягощающих обстоятельств, осужденному может грозить тюремное заключение на срок от пяти до 10 лет. Возможно применение дополнительного наказания.

В документе ужесточили наказание и за фиктивную регистрацию - осужденные могут сесть в тюрьму на срок до пяти лет.

Кроме того, глава государства подписал закон о блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции, сообщали «Известия». В этот же день Путин поставил подпись под законом, запрещающим передавать посредническим организациям права на проведение комплексного экзамена для мигрантов.

Мигранты Законы Россия Владимир Путин
09 ноября 2024, 22:57
В России запретили посредникам принимать экзамены у мигрантов
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать посредническим организациям права на проведение комплексного экзамена для мигрантов. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«При организации и проведении экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации государственным учреждениям, <…>, запрещается передавать третьим лицам права и обязанности по проведению экзамена и (или) выдаче иностранным гражданам сертификата», - говорится в документе.

Теперь тестировать иностранцев, а также выдавать им документы вправе только государственные учреждения, включенные в перечень, установленный российским правительством. Кабмин также определит размер платы за проведение экзаменов для мигрантов.

Ранее Путин заявил, что мигранты должны знать русский язык, российские традиции и законы, чтобы отношение россиян к ним изменилось в лучшую сторону.

Мигранты Русский язык Законы Запреты Россия Экзамены Владимир Путин

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