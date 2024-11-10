«Будем устраивать теракт». Две блогерши поглумились над погибшими в «Крокусе»

На опубликованных кадрах видно, что молодые девушки записывали видео, находясь недалеко от уничтоженного концертного зала.

«Мы приехали в „Крокус Сити Холл“, сейчас будем устраивать теракт», - заявила одна из героинь и рассмеялась, посчитав удачной свою шутку.

По данным НТВ, видео уже поступило в полицию Москвы, которая начала проверку.

Группа вооруженных мужчин напала на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. В тот вечер там проходил концерт группы «Пикник». Ворвавшиеся в помещение боевики открыли огонь по людям, а перед уходом подожгли здание. Жертвами теракта стали 145 человек.

В начале ноября «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что оружие боевикам из «Крокуса» передали участники баталхаджинской* группировки.

Силовики вышли на нее в Ингушетии и задержали двух участников. Еще одного боевика ликвидировали при попытке к бегству, троих объявили в розыск.

*Запрещенная в России террористическая группировка.