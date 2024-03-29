«Мы приехали в командировку, работаем в Минздраве. Проезжали мимо и возложили цветы от губернатора Игоря Кобзева, от имени правительства и законодательного собрания региона в память о теракте», - сказал он.

Модестов отметил, что регион был готов отправить свои медицинские резервы, чтобы помочь коллегам после теракта.

«Медики готовы были подключиться, но помощь не понадобилась. Готовы были свои резервы передать. Скорбим и будем помнить об этой трагедии всегда», - добавил он.

Ранее в пятницу у стихийного мемориала возле «Крокуса» началась панихида.