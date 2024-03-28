«Будем помнить». Директор гимназии в Пушкино почтила память жертв теракта

«Очень тяжело говорить. Не прийти мы просто не могли - здесь присутствуют три поколения нашей семьи. Все мы родились и выросли в Подмосковье, любим наш край и скорбим вместе со всей страной. Пришли, чтобы сказать всем тем, кто уже не здесь и не с нами, что мы их помним, любим и нас никому не запугать», - поделилась собеседница.

Педагог подчеркнула, что о погибших в теракте не забудут. На фоне этой трагедии Россия сплотится, а люди будут жить за тех, чья жизнь трагически оборвалась, выразила уверенность Петрухненко.

Ранее у здания Crocus City Hall появился черный баннер со словами из песни Михаила Шуфутинского. У стихийного мемориала по-прежнему оставляют цветы.