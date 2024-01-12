12 января 2024, 10:12

Бродячие собаки напали на мальчика в Омске

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В Сети появились кадры нападения бродячих собак на мальчика в Омске во дворе на улице Мельничной. Следователи начали проверку по сообщению СМИ, информировала пресс-служба следственного управления СК по региону.

Следователи выяснят все обстоятельства происшествия и дадут правовую оценку действиям или бездействию сотрудников органов местного управления, УК и других организаций, обязанных заниматься отловом бездомных животных. Кроме того, СК проверит соблюдение законодательства об ответственном обращении с животными, санитарно-эпидемиологических и ветеринарных правил. По итогам проверки следователи решат, возбуждать ли уголовное дело.

Ранее, 3 января, стало известно о нападении собаки породы хаски на семилетнюю девочку в Томске. Мужчина, чистивший снег неподалеку, подбежал и отогнал животное. Ребенка пришлось доставить в больницу. СК возбудил уголовное дело по статье об умышленном вреде здоровью. Следователи выясняют подробности случившегося.

Уголовное дело Дети Собаки СК РФ Животные Следственный комитет России
12 января 2024, 10:32
Захарова назвала удары по Йемену пренебрежением международным правом
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Авиаудары США по Йемену представляют собой полное пренебрежение международным правом, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. По ее мнению, американские власти хотят эскалации в регионе «ради своих разрушительных целей».

Захарова также назвала удары по Йемену примером того, как англосаксы извращают резолюции Совета безопасности ООН. Она пообещала более подробно изложить позицию МИД России на брифинге, который состоится 12 января в 10:45 по Москве.

Ночью США и Великобритания совершили атаку на районы Йемена, подконтрольные движению хуситов. Американские военные использовали истребители и крылатые ракеты. По словам президента Джо Байдена, эти удары стали ответом на нападения хуситов на корабли в Красном море. Австралия, Нидерланды, Канада и Бахрейн оказали поддержку США и Великобритании.

Мария Захарова
12 января 2024, 09:32
Двухэтажный пентхаус в Екатеринбурге выставили на продажу за 143 миллиона рублей
Unsplash
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Двухэтажный пентхаус в башне ЖК «Антарес» — одного из самых элитных жилкомплексов в Екатеринбурге — выставили на продажу за 143 миллиона рублей. Жилье стало самым дорогим в городе. Об этом написал портал Е1.

Двухэтажный пентхаус в башне ЖК «Антарес» - одного из самых элитных жилкомплексов в Екатеринбурге - выставили на продажу за 143 миллиона рублей. Жилье стало самым дорогим в городе. Об этом написал портал Е1.

Брокер Геннадий Бибиков, занимающийся продажей пентхауса, пояснил изданию, что в нем в конце 2023 года завершили крайне дорогой ремонт. В одном из санузлов одни смесители обошлись почти в миллион. Новый владелец получит квартиру со всей техникой и мебелью, среди которой есть антиквариат. По оценке Бибикова, дорогая недвижимость обычно продается за срок от четырех до шести месяцев. Хорошо зарабатывающие люди ценят свое время и комфорт и часто предпочитают приобретать квартиры со свежим ремонтом, так что и на эти хоромы покупатель непременно найдется, заявил брокер.

«Эта квартира уникальна, и прогнозировать здесь что-то - дело неблагодарное. Может и завтра прийти человек, который ждал такой вариант несколько лет», - добавил он.

Геннадий Бибиков отметил, что очень дорогие квартиры нередко берут и в ипотеку. Если оформлять ипотечный кредит на этот пентхаус на 30 лет, при первоначальном взносе 30% (почти 43 миллиона рублей) и ставке для вторичного жилья в 18% владельцу придется платить почти полтора миллиона рублей в месяц.

Екатеринбург Ипотека Деньги
12 января 2024, 08:52
Недовольную бабушку на Сахалине вытолкали ногой из машины скорой помощи
РИА «Новости»
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Конфликт между бабушкой с двумя внуками и бригадой скорой помощи произошел в поселке Санаторное Сахалинской области. Женщине не понравилось то, как фельдшер осмотрел годовалого внука, а доктор пинками выгнал ее из машины во время госпитализации, сообщила блогер Светлана Негматулина в своем Telegram-канале «Ворона Карловна».

Мать годовалого ребенка и 12-летнего подростка уехала в областной центр и оставила детей у бабушки. Когда младший почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую помощь. Конфликт, по информации блогера, начался практически с порога - пенсионерка сделала замечание фельдшеру за то, что она не обработала и не согрела руки перед осмотром.

Собрав анамнез, доктор объявила о госпитализации. Бабушка одела обоих детей и сообщила обо всем матери - та решила приехать сразу в больницу. Пожилую женщину в машину скорой помощи не пустили.

«[Она] столкнулась с агрессией фельдшера, которая не пускала сопровождать ребенка. Забрала малыша и грубо (ногой), что отчетливо видно на видео, вытолкнула из машины. Угрожала вызвать полицию и сказала, что бабушка ведет себя агрессивно и неадекватно», - рассказала блогер.

В Тюменской области главврач больницы сломал челюсть мужу пациентки. Мужчина вместе с другом пришли в больницу, чтобы выяснить, почему его супругу долго не выписывали.

Дети Здравоохранение Скорая помощь
12 января 2024, 08:32
Саботаж и госизмена. Полицию призвали разобраться с рекламой отсрочки от армии
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил главу МВД Владимира Колокольцева проверить компании, рекламирующие услуги по отсрочке от армии. Запрос оказался в распоряжении РИА «Новости».

Депутат отметил, что в интернете стала чаще встречаться реклама о «смене гражданства», «эмиграции», «получении вида на жительство» или об «отсрочке от службы в армии».

«Граждане сообщают, что подобные рекламные объявления являются, фактически, скрытой формой государственной измены», - заявил Милонов.

Например, предлагающие убежище в Европе организации обещают создать для клиентов «правильную биографию». Появляются также предложения с репатриацией в третьи страны или получением другого гражданства, можно найти «услугу» для уклонения от службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Такая «коммерческая» деятельность вызывает беспокойство.

«Складывается устойчивое впечатление, что путем рекламы подобных консультационных услуг на территории нашей страны осуществляется саботаж, распространение вражеской пропаганды и целенаправленный подрыв национального единства», - заключил парламентарий.

Ранее сотрудники московской полиции отобрали российское гражданство у двух мужчин за нарушение законов России. Один из молодых людей хотел избежать службы в армии. Еще двоих уклонистов задержали в Челябинской области. Бывшие мигранты при получении гражданства РФ предоставили ложные сведения, за это суд лишил их паспортов. Известен также случай, когда трое россиян, пытаясь сбежать от мобилизации, более года прожили в аэропорту Южной Кореи. Местное правительство не дало им разрешение на убежище. Мужчины подавали иск, но им отказали.

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