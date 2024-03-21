Британка купила на барахолке брошь за 2 тысячи рублей и продала за миллион

Сумма, вырученная за брошь, хоть и не достигла первоначальных ожиданий экспертов, оценивших ее в 19 тысяч долларов (около 1,8 миллиона рублей), все же значительно превысила стоимость украшения, уплаченную Флорой Стил.

В течение 30 лет Стил не подозревала о реальной цене своего приобретения. Год назад она наткнулась на YouTube на видео с брошкой, созданной известным английским архитектором и декоратором Уильямом Берджесом. Украшение было очень похоже на ее собственное.

После этого Стил обратилась за оценкой к специалистам аукционного дома Gildings Auctioneers, чтобы узнать, сколько на самом деле может стоить ее уникальная брошь.

Недавно купленную на распродаже картину продали за 11 миллионов рублей. Полотно в течение 30 лет служило украшением столовой.