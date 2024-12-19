Бригаду попавшего в аварию в Мурманской области поезда наградят

Он отметил, что после столкновения работники РЖД проявили себя как профессионалы и грамотно сработали на месте происшествия.

«Белозеров предложил отметить пассажиров, которые помогали эвакуировать людей из поезда», - заявили в сообщении.

Вечером 18 декабря грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом на станции Княжая. От полученных травм погибли два пассажира , в больницу доставили 30 человек. Младшему из них восемь лет, старшему - 72 года.

Правоохранители задержали машиниста грузового состава. Его подозревают в нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших гибель людей. Обстоятельства железнодорожной катастрофы устанавливаются.