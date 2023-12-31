31 декабря 2023, 05:35

Брат якутского скульптора слепил дракона из навоза, продолжив семейную традицию

Freepik
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Житель села Уолба в Якутии Иннокентий Боппосов слепил из коровьего навоза символ нового 2024 года — дракона, продолжив семейную традицию по изготовлению календарных животных из экскрементов, которую долгие годы соблюдал его брат Михаил. Об этом сообщило РИА «Новости».

Житель села Уолба в Якутии Иннокентий Боппосов слепил из коровьего навоза символ нового 2024 года - дракона, продолжив семейную традицию по изготовлению календарных животных из экскрементов, которую долгие годы соблюдал его брат Михаил. Об этом сообщило РИА «Новости».

В прошлом году Михаил Боппосов рассказал агентству, что на протяжении 12 лет делал из коровьего навоза все символы года. Например, в честь наступления 2023 года он вместе с братьями Иваном и Иннокентием изготовил двухметрового кролика. По задумке животное играло на барабане.

Мастер уже второй год страдает от онкологического заболевания, поэтому не может держать коров. Также из-за болезни ваятель отказался от изготовления последнего животного, символа 2024 года - дракона.

«Мы с братьями и их семьями всегда вместе - и в работе, и по праздникам. Они всегда помогали мне делать скульптуры из навоза. Один бы я не справился. В этом году Кеша, услышав о моем отказе, решил сделать очередную скульптуру. Сделал дракона, который послужит селянам мусорным ящиком», - рассказал Михаил Боппосов.

По словам мастера, сейчас он чувствует себя лучше. Он счастлив, что брат продолжил его традицию и не оставил приходящий год без дракона из навоза.

Ранее новое место нашли для знаменитой нововоронежской Аленки, которую местные жители прозвали «жуткой». Монумент поставили у сити-парка «Град».

Животные Новый год
31 декабря 2023, 03:49
Киселев назвал смерть колумниста Соколова невосполнимой утратой
Global Look Press
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Смерть колумниста Максима Соколова — это невосполнимая утрата, заявил РИА «Новости» генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Соколов скончался накануне, 30 декабря, в возрасте 64 лет.

Смерть колумниста Максима Соколова - это невосполнимая утрата, заявил РИА «Новости» генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Соколов скончался накануне, 30 декабря, в возрасте 64 лет.

«Он задавал очень высокую планку для своих коллег, был всегда явным лидером по таланту, глубине и форме. Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата», - сказал Киселев.

Гендиректор отметил, что коллективу будет не хватать усопшего. Соколов был человеком «высочайшей культуры» и исключительного литературного дара, обладал изысканным чувством юмора и искренне любил Россию, добавил Киселев.

Колумнист РИА «Новости» Максим Соколов скончался на 65-м году жизни у себя на даче в Тверской области. Об этом его коллегам сообщила супруга Светлана.

Журналистика Россия
30 декабря 2023, 23:23
Скончался актер из «Бэтмена» и «Миссия невыполнима»
Global Look Press
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Ушел из жизни британский актер Том Уилкинсон. Об этом сообщило агентство Press Association со ссылкой на семью артиста.

«Британский актер, номинировавшийся на „Оскар“, Том Уилкинсон, наиболее известный по роли в фильме „Мужской стриптиз“, скончался в возрасте 75 лет», - рассказали журналисты.

Уилкинсон дважды номинировался на премию «Оскар» по проектам линий «Бэтмен» и «Миссия невыполнима». Всего в коллекции артиста 75 номинаций и 25 наград.

Уилкинсон начал сниматься в кино с 1970-х. Он известен ролями в таких кинокартинах «Отель „Гранд Будапешт“», «Одинокий рейнджер», «Рок-н-рольщик», «Влюбленный Шекспир», «Майкл Клейтон» и «Снежное чувство Смиллы».

В этот же день стало известно о смерти заслуженной артистка РСФР Галины Зименковой. В советское время она более 20 лет была диктором Центрального телевидения.

Кино Актеры Телевидение
30 декабря 2023, 22:55
Умерла диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова
Pxhere
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Заслуженная артистка РСФСР Галина Зименкова ушла из жизни. Об этом сообщили на сайте Первого канала.

В советское время Зименкова более 20 лет была диктором Центрального телевидения. Она вела программу «Время», праздничные «Голубые огоньки» и другие популярные передачи. В их числе «Пусть всегда будет солнце» и «Подмосковные встречи».

Артистка много преподавала. Она учила студентов в Японии русскому языку, а начинающих журналистов в Москве - технике речи и мастерству работы в кадре. Зименкова ушла из жизни в возрасте 82 лет.

Также 30 декабря стало известно о смерти известного публициста, журналиста Максима Соколова. Он скончался на даче в Тверской области в возрасте 64 лет. Соколов вел программу «Однако» на Первом канале, работал с ВГТРК и НТВ, а также газетами «Коммерсант», «Известия» и журналом «Эксперт».

Первый канал СССР Журналистика Работа Телевидение
30 декабря 2023, 22:19
«Мечта — побывать в роли танкиста». Губернатор Воробьев исполнил желание мальчика из Ивантеевки
Телеканал «360»
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Восьмилетнего Матвея не интересуют гаджеты и прочие забавы — он мечтает стать военным и защищать Родину. Сегодня исполнилось желание мальчика: прокатиться на настоящем боевом российском танке. Исполнить мечту ребенка помог губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В составе экипажа Матвей проехал на легендарном танке «Алеша» во второй гвардейской мотострелковой дивизии имени Калинина. После поездки мальчик поделился впечатлениями.

«Мне понравилось», - сказал он.

Матвей загадал возможность прокатиться на боевой машине не только для себя. Вместе с ним в танке побывали сестра и мама.

«Это необъяснимо, это просто ощущение кайфа, драйва какого-то, куража», - поделилась мать мальчика.

Она и сама является военнослужащей и даже участвовала в спецоперации. Поэтому неудивительно, что ее сын тоже хочет стать военным.

«Хочу стать военным, ездить на танке и защищать нашу Родину», - подчеркнул Матвей.

Исполнить мечту ребенка помог губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

«Я с удовольствием присоединяюсь к этой акции. Мечта - побывать в роли танкиста. Это Матвей, Московская область, город Ивантеевка, восемь лет», - сказал Воробьев, который снял шар мальчика с елки.

Экипаж танка «Алеша», на котором катался Матвей, награжден золотыми звездами Героев России за подвиги на линии боевого соприкосновения.

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