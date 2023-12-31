Брат якутского скульптора слепил дракона из навоза, продолжив семейную традицию

Житель села Уолба в Якутии Иннокентий Боппосов слепил из коровьего навоза символ нового 2024 года - дракона, продолжив семейную традицию по изготовлению календарных животных из экскрементов, которую долгие годы соблюдал его брат Михаил. Об этом сообщило РИА «Новости».

В прошлом году Михаил Боппосов рассказал агентству, что на протяжении 12 лет делал из коровьего навоза все символы года. Например, в честь наступления 2023 года он вместе с братьями Иваном и Иннокентием изготовил двухметрового кролика. По задумке животное играло на барабане.

Мастер уже второй год страдает от онкологического заболевания, поэтому не может держать коров. Также из-за болезни ваятель отказался от изготовления последнего животного, символа 2024 года - дракона.

«Мы с братьями и их семьями всегда вместе - и в работе, и по праздникам. Они всегда помогали мне делать скульптуры из навоза. Один бы я не справился. В этом году Кеша, услышав о моем отказе, решил сделать очередную скульптуру. Сделал дракона, который послужит селянам мусорным ящиком», - рассказал Михаил Боппосов.

По словам мастера, сейчас он чувствует себя лучше. Он счастлив, что брат продолжил его традицию и не оставил приходящий год без дракона из навоза.

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