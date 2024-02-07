07 февраля 2024, 20:28

Браки после генетических тестов предложили регистрировать в Башкирии

Unsplash
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Депутат госсобрания Башкирии Салават Харасов предложил обязать будущих молодоженов предоставлять в ЗАГС справку о генетической совместимости. Парламентарий озвучил идею «отдельных врачей», сообщило издание «РБК Уфа».

«Мы говорим о повышении рождаемости, есть же другая сторона, когда дети рождаются больными, связано с генетикой. И предложение было от отдельных врачей, просто я задумался, насколько это будет правильно и этично», - сказал депутат.

Министр труда Башкирии Ленара Иванова назвала инициативу фашизмом. По мнению экономиста Людмилы Ивановой-Швец, идея в целом неэтична и нереалистична. По ее словам, у людей нельзя отнять естественное право на рождение детей.

Зачастую еще во время беременности врачи ставят ребенку ошибочный диагноз, или, наоборот, не находят никаких патологий, которые проявляются после рождения, подчеркнула эксперт.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов ранее призвал награждать врачей , которые смогли отговорить беременных женщин от аборта. Он добавил, что в стране необходимо повышать рождаемость.

Башкирия Врачи Депутаты Брак
07 февраля 2024, 20:15
Дефицит осадков предрекли Забайкалью в феврале и марте
Pxhere
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Февраль, март и апрель будут засушливыми в Забайкалье. Об этом сообщили в администрации Читы со ссылкой на специалистов управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

«Количество осадков в феврале и марте будет ниже климатической нормы. Небольшой снег пройдет лишь в отдельные дни второй и третьей мартовских декад», - предупредили жителей.

Лед на реках Ингода и Чита продержится примерно до конца марта, затем начнет таять. В апреле температура воздуха будет варьироваться в пределах 1… 2 градусов, в мае столбики термометров будут показывать 10… 11 градусов.

При этом месячное количество осадков в апреле тоже будет меньше нормы, а в марте - наоборот. Власти предупредили, что из-за этого в регионе ожидается преобладание второго и третьего классов пожарной опасности. Чита начнет планово готовиться к пожароопасному периоду.

Ранее москвичей предупредили, что из-за экстремально холодных арктических воздушных потоков в городе до конца недели будет аномально холодно. В ночь на 8 февраля температура опустится до отметок -15…-13 градусов. Днем столбики термометров покажут -10…-12 градусов.

Прогноз погоды Погода
07 февраля 2024, 20:12
Цены на яйца снизились на 2,58% с начала года
Unsplash
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Куриные яйца в России продолжают дешеветь. С начала года стоимость продукта упала на 2,58%, сообщили представители Росстата.

С 30 января по 5 февраля цены на яйца снизились на 0,73%. За отчетный период на 0,5% подешевело куриное мясо, на 0,4% - гречневая крупа, на 0,3% - пшено. С начала 2024 года рис и мука подорожали на 0,17% и 0,23% соответственно.

«Снизились цены: на консервы мясные для детского питания, масло подсолнечное, сахар-песок, сыры твердые, полутвердые и мягкие», - отметили в ведомстве.

В плодоовощной продукции зафиксировали сезонный рост. Капуста за неделю выросла в цене на 4,18%, морковь и свекла - на 1,64% и на 2,3%. Мясные продукты, в том числе свинина, баранина, сардельки, сосиски, колбасы, маргарин и сливочное масло подорожали на 0,2%.

Ранее Росстат включил помидоры, яйца и груши в список наиболее подорожавших товаров в 2023 году. Свою роль в росте цен сыграли высокий спрос и низкое предложение, а также повышение экспортной стоимости плодоовощной продукции.

Питание Россия Росстат Продукты
07 февраля 2024, 19:17
«Кому он сейчас нужен?» Валуев — о Галкине
Телеканал «360»
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Шутки юмориста Максима Галкина * стали плоскими, а повестка его концертов сузилась до обезьянничанья. Об этом на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой рассказал депутат Госдумы Николай Валуев.

«Яркий пример - Галкин *. Кому он сейчас нужен? Даже в зарубежье стали его концерты отменять. И его повестка сузилась до обезьянничанья по поводу того, что происходит у нас дома», - отметил бывший спортсмен.

Он предположил, что за границей вряд ли смогут оценить шутки российского шоумена, если тот начнет высмеивать ситуацию, происходящую в Израиле.

«Не факт, что его обезьянничанья по поводу всего, что происходит в Израиле, будут приняты с должным пониманием», - иронично заметил Валуев.

От подчеркнул, что жители России умеют придумывать шутки, в которых есть сразу несколько подтекстов. По его мнению, на Западе подобного практически нет.

«Мы отличаемся очень сильно. Я имею право сравнивать, я там много раз был. Они в юморе своем, мягко говоря, прямолинейны. Есть хорошие вещи, но их мало», - указал Валуев.

Депутат добавил, что россияне еще со времен СССР отличались своим умением посмеяться над разными, даже серьезными ситуациями.

«Это россияне умеют смеяться и над веселым, и над очень грустным. Есть у нас такая особенность», - отметил он.

Валуев вспомнил, что он очень обрадовался, когда впервые услышал шутки про себя. По мнению бывшего спортсмена, анекдоты не всегда могут нравиться, но упоминания - это здорово.

«Если надо мной шутят, значит, я живу. Когда первые анекдоты появились про меня, я очень обрадовался. Это настоящее, народное, если про тебя упоминают», - заключил депутат.

Ранее Валуев в интервью объяснил, как он относится к старению и женской мудрости. Экс-боксер также прокомментировал поведение спортсменов и звезд, которые сменили российское гражданство.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России

Спортсмены Госдума РФ Депутаты Россия Запад Максим Галкин
07 февраля 2024, 19:04
Учебному центру офисов «Мои документы» в Москве исполнилось девять лет
РИА «Новости»
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Учебный центр офисов госуслуг «Мои документы» в Москве отметил девятилетие с момента открытия. Об этом сообщил столичный комитет государственных услуг.

В 2023 году обучение здесь прошли более пяти тысяч специалистов. Для них создали тридцать новых онлайн-курсов, а также семь программ повышения квалификации.

Центр ставит своей задачей постоянное улучшение навыков персонала и разделяет обучение на два направления: функциональное и сервисное. Первое включает обучение предоставлению услуг и умение разбираться в сложных случаях на практике. Второе посвящено способности находить персональный подход к клиентам, регулировать конфликтные ситуации и работать с маломобильными гражданами. Опытных сотрудников учат справляться с нестандартными ситуациями.

В учебном центре разработали более 66 очных образовательных программ и 72 вебинара, а также 250 онлайн-курсов. В центре также проходит подготовка участников ключевых городских инициатив. Так, в 2023 году здесь обучались более 650 человек, 349 из них - для работы в проекте «Здоровая Москва» и 90 - для участия в Московском урбанистическом форуме.

Преподавательский состав учебного центра насчитывает 13 тренеров, которые ранее работали в офисах «Мои документы» и обладают практическими знаниями коммуникаций с клиентами.

Офисы «Мои документы» предоставляют более 260 различных услуг, причем 99% из них доступны независимо от места регистрации посетителя. Районные офисы открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманские центры обслуживают горожан с 10:00 до 22:00.

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