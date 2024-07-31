«Брак давно дал трещину». Глава Wildberries Бакальчук честно высказалась о разводе

По ее словам, такие решения не приходят после одного какого-то события или за один миг, поэтому причина развода гораздо глубже. Бакальчук пояснила, что дело в личных отношениях с супругом Владиславом. Их брак начал рушиться задолго до идеи объединения с Russ.

«Первая серьезная трещина была еще в ноябре прошлого года. Но это (шумиха из-за слияния компаний, которую запустил Владислав - прим. ред.), безусловно, стало последней каплей», - заявила Бакальчук.

Она выразила уверенность, что вместе с бизнес-партнерами строит новую компанию, которая станет мировым лидером. Ее супруг этого не понимает, не желает принимать решений и выходить из зоны комфорта. Кроме того, он пытается на нее повлиять при помощи детей.

При этом Бакальчук заявила, что раздел имущества и бизнеса при разводе пока не станет комментировать. Если говорить о детях, то никаких запретов на встречу с отцом она не ставила.

Ранее стало известно, что гендиректор Wildberries подала иск в суд на мужа , но решение о принятии заявления к производству пока не принято.