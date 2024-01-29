Бойца поп-ММА задержали в Санкт-Петербурге

По информации «Mash на Мойке» , концерт Корнея Тарасова был в клубе «Грибоедов», а задержали его уже после выступления за драку на Лиговском проспекте. Источник Telegram-канала обратил внимание, что во время побоища пострадал 18-летний молодой человек.

По словам собеседника канала, пострадавший обратился к правоохранителям, сообщив, что гулял по Лиговскому проспекту, там столкнулся с Тарасовым, который был в окружении нескольких людей. Приятели узнали блогера, но Корнею это, по их мнению, не понравилось. Драка завязалась после брошенной фразы: «Что смотрите?» - и оскорблений.

«Брата Артема Тарасова, Корнея, арестовали в Питере! По предварительным данным, он находится в 76-м отделе полиции Центрального района», - указали в сообщении в канале.

Там же уточнили, что на днях оба брата были почетными гостями на турнире, посвященном полному снятию блокады Ленинграда. Мероприятие проходило в Дворце спорта «Юбилейный».

После этого Корней Тарасов отправился дать концерт. Но после выступления его задержали. По словам брата рэпера, в отделе полиции на его звонки никто не реагирует.

«Выясняем! Брат, я с тобой всегда!» - добавил Артем Тарасов.