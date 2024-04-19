Борются с паводком всем миром. Жители Кургана помогли возвести дамбу у набережной Тобола

«Набережная превратилась в крепость. Этой ночью уровень воды поднимался несколько раз. И поэтому сюда были стянуты все силы», - рассказала журналистка.

Люди приходили целыми семьями и помогали, кто чем мог, даже если речь шла о том, чтобы просто насыпать песок в мешки.

«Насколько эта крепость надежна - покажет время», - добавила Кононова.

Сотрудники МЧС продолжают патрулировать улицы в затопленных садовых некоммерческих товариществах. Накануне оттуда вывозили животных.

Корреспондент также побывала в центре гуманитарной помощи в Кургане. Там для пострадавших от паводка собрали продуктовые наборы: консервы, каши, сахар, средства личной гигиены. Сестры милосердия рассказали журналистке, что ежедневно они принимают заявки от людей и приносят им необходимое.

«Вот сейчас несем то, что собрано по заявкам. Это детские памперсы, салфетки, вещи, чай, булочки, утюги. Кто-то просит православные газеты, а кто-то - книги о войне», - поделилась одна из собеседниц корреспондента.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на фоне паводка в Курганской области остается стабильной. С 7 апреля в регионе пристально следят за качеством и безопасностью воды.