Бортников заявил о сохранении террористической угрозы в России

Читайте нас в:

«Террористическая угроза в России сейчас сохраняется. Теракт в Crocus City Hall был призван расшатать ситуацию в России», - сказал он.

Бортников заявил, что Службу безопасности Украины в России нужно признать террористической организацией.

«Глава ГУР Буданов является законной целью для Вооруженных сил, как и все, кто совершают преступления против России», - подчеркнул директор ФСБ.

По словам Бортникова, принявших участие в теракте в Crocus City Hall хотели встретить на территории Украины «как героев».