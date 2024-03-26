26 марта 2024, 15:21

Бортников пообещал принять ответные меры после теракта

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Правоохранительные органы и силовики примут ответные меры после теракта в подмосковном Crocus City Hall. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Ответные меры после теракта в „Крокусе“ будут осуществляться», - отметил он.

По словам Бортникова, ведется оперативно-розыскная работа. Силовики выявляют всех участников теракта в России и за рубежом. Следственные действия проводятся, в том числе, при поддержке спецслужб дружественных стран, подытожил он.

Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 18:42
Голикова сообщила о стабилизации состояния крайне тяжелых пострадавших в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Состояние получивших крайне тяжелые ранения в результате теракта в концертном зале Crocus City Hall показывает положительную динамику. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова привел ТАСС.

«Люди, которые находились в крайне тяжелом состоянии в первые дни, сейчас стабилизировались. Мы наблюдаем некоторую положительную динамику. Но все равно остались те, кто находится в крайне тяжелом состоянии», - заявила Голикова.

Ранее во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что медицинская служба оперативно мобилизовала силы для оказания помощи всем пострадавшим в теракте. По его словам, для этого в больницах есть все необходимое.

Согласно последней официальной информации, ранения в результате теракта получил 121 человек , самому младшему из них восемь лет. В больницах все еще находится 91 пострадавший, сообщали в Минздраве Подмосковья.

Больницы Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 17:30
Суд отказал дочери Марка Захарова в авторских правах на произведения отца
Global Look Press
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Московский городской суд отказал актрисе Александре Захаровой, дочери режиссера Марка Захарова, в удовлетворении апелляционной жалобы в споре об авторских правах на произведения отца. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В 2023 году актриса потребовала признать недействительными договоры ее отца с фирмами «Мкаяна» и «Кулиса». Тверской суд Москвы встал на сторону компаний и отказал в правах дочери на произведения отца. Тогда Захарова обратилась в Мосгорсуд.

Суду удалось установить, что режиссер еще при жизни отказался от исключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности. Сам он не оспаривал договоры и регулярно получал по ним выплаты.

Более того, срок исковой давности по заявленным актрисой требованиям истек. По этим причинам Мосгорсуд оставил решение нижестоящего суда без изменений.

Марк Захаров умер 28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет. После его смерти театру «Ленком», где он был художественным руководителем, присвоили имя режиссера.

Ранее шоумен и стилист Сергей Зверев рассказал, что певица Алла Пугачева разрешила ему исполнять песни группы «Мираж». Примадонна предложила экс-парикмахеру записать каверы на популярные песни, спросив какие ему нравятся.

Мосгорсуд Суд Режиссер Москва
26 марта 2024, 16:32
Сотрудники МЧС завершили аварийно-спасательные работы в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Аварийно-спасательные работы в пострадавшем в результате теракта Crocus City Hall завершили. Об этом сообщили в МЧС России.

Спасатели ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Все дальнейшие работы будут производить с помощью техники.

В общей сложности сотрудники МЧС разобрали и вывезли свыше 900 кубометров конструкций. Многие из них приходилось разбирать вручную.

Завалы также обследовали с помощью специализированных робототехнических комплексов. В работах принимали участие кинологи с собаками из отрядов Центроспас и «Лидер».

Теракт в Красногорске произошел 22 марта. Глава ФСБ России Александр Бортников заявил ранее, что т еррористическая угроза в стране сохраняется.

Стрельба в Crocus City Hall
26 марта 2024, 16:23
Путин заявил о необходимости поддерживать семьи российских военнослужащих
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Президент Владимир Путин призвал исполнять все, что касается поддержки военнослужащих ВС России и членов их семей. По словам главы государства, люди должны знать, что защищены государством. Его процитировала пресс-служба Кремля.

«Прежде всего нужно обратить внимание на помощь и поддержку военнослужащих, членов их семей», - сказал российский лидер на коллегии Генпрокуратуры.

По мнению Путина, от того, насколько эффективно власти будут обеспечивать социальную справедливость, зависят настроения в обществе. На этом также строится сохранение государственности и достижение поставленных целей по многим направлениям, подытожил он.

Ранее президент призвал прокуроров строго наказывать коррупционеров и казнокрадов. Он напомнил, что на реализацию нацпроектов выделяются большие средства, которые не должны осесть в чужих карманах.

Россия Владимир Путин

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