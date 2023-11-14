Борт МЧС со второй группой эвакуированных из Газы россиян вылетел из Египта

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На борту воздушного судна находятся 98 граждан РФ, добавили в МЧС.

Днем 14 ноября сообщалось, что вторую группу россиян отправят в Москву в ближайшее время. Граждане РФ прошли все необходимые процедуры в оперштабе МЧС России в Каире.

В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из палестинского анклава россиян в составе 70 человек прибыла в Каир, где спасатели развернули оперативный штаб. Вечером борт МЧС доставил граждан РФ в аэропорт Домодедово.

Спасатели организовали эвакуацию россиян из сектора Газа совместно с дипломатами. Первая группа людей перешла через КПП «Рафах» 12 ноября.