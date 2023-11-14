Борт МЧС со второй группой эвакуированных из Газы россиян вылетел из Египта
Самолет МЧС вылетел из Египта со второй группой россиян, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На борту воздушного судна находятся 98 граждан РФ, добавили в МЧС.
Днем 14 ноября сообщалось, что вторую группу россиян отправят в Москву в ближайшее время. Граждане РФ прошли все необходимые процедуры в оперштабе МЧС России в Каире.
В ночь на понедельник первая группа эвакуированных из палестинского анклава россиян в составе 70 человек прибыла в Каир, где спасатели развернули оперативный штаб. Вечером борт МЧС доставил граждан РФ в аэропорт Домодедово.
Спасатели организовали эвакуацию россиян из сектора Газа совместно с дипломатами. Первая группа людей перешла через КПП «Рафах» 12 ноября.