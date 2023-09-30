Борреля позвали в Севастополь для покаяния после поездки в Одессу
Визит главы дипломатического корпуса Европейского союза Жозепа Борреля в Одессу стал очередным спектаклем для эскалации военного конфликта на Украине. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Он подчеркнул, что заявление европейской комиссии о приезде Борреля, в которых Одессу назвали «гордым городом» уже давно не соответствует действительности, потому что в реальности он находится под оккупацией украинских нацистов, но скоро освободится.
«Если Боррель хочет увидеть действительно гордый город, то ему следует посетить город-герой Севастополь и покаяться там за все преступные деяния, связанные с взращиванием и подлым финансированием киевского нацистского режима», - заявил Шеремет.
Руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель посетил Одессу в субботу, 30 сентября. Его визит нигде не анонсировали. В ходе своего выступления он заявил, что его приезд - это демонстрация поддержки Украины в военном и экономическом плане.