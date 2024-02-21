21 февраля 2024, 13:26

Боррель объяснил, кого коснется 13-й пакет антироссийских санкций

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, какие компании затронет 13-й пакет антироссийских санкций. Политик опубликовал пост в своем аккаунте в социальной сети Х.

Под ограничения попадут предприятия оборонного-промышленного комплекса, а также компании, которые обходят уже введенные против России санкции. В перечень внесут почти 200 физических и юридических лиц, в результате чего их количество в списке ЕС превысит две тысячи.

«С этим пакетом мы принимаем больше мер против организаций, вовлеченных в обход (антироссийских санкций - прим. ред.), оборонный и военный секторы», - отметил Боррель.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций , который планировали приурочить к годовщине начала специальной операции. Такая же информация появилась на странице бельгийского председательства в Совете ЕС в соцсети X. Новые ограничения также анонсировали в США.

Санкции Россия Евросоюз
21 февраля 2024, 14:19
Сайт Московского зоопарка стал удобнее для пользователей после обновления
РИА «Новости»
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Сайт Московского зоопарка после обновления стал более функциональным и удобным для пользователей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Новых функции позволят посетителям легче ориентироваться на странице и планировать свой визит. На начальной странице появился перечень экскурсий и выставок, а также анонсы предстоящих мероприятий и расписание кормления животных.

«Эти опции помогут жителям и гостям города сделать посещение Московского зоопарка еще интереснее и познавательнее», - рассказала заммэра.

Дизайн сайта также обновили, а продвинутый поиск и разбивка по категориям обеспечат посетителям легкую навигацию по сайту.

Главная страница теперь начинается с краткой информации о зоопарке, включая адрес и часы работы, а также ссылок на его филиалы - центр репродукции редких видов животных и зоопарк в Великом Устюге.

Кнопки быстрого доступа направят пользователя на страницы с информацией о природоохранной деятельности Московского зоопарка, его участии в программах по спасению исчезающих видов, таких как амурский тигр, дальневосточный леопард, зубр.

Специалистам стала доступна библиотека с профессиональной литературой о заботе за разными видами животных.

Накануне Московский зоопарк показал искусство владения палкой , которое освоила его обитательница панда Катюша.

Животные Зоопарки Москва Наталья Сергунина
21 февраля 2024, 12:58
Сенатор поддержал идею о расторжении договора с ФРГ от 1990 года
Unsplash
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Немецкие власти нарушают договор от 1990 года с момента подписания. Поэтому соглашение нужно расторгнуть, рассказал РИА «Новости» сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии». Соглашение в 1990 году подписали ГДР, ФРГ, Франция, СССР, США и Великобритания.

«Германия однозначно игнорирует положения договора», - сказал Цеков.

Он добавил, что поддерживает позицию Гемпеля, который сообщил, что немцы Крыма обеспокоены политикой и действиями Германии в отношении России. Гемпель подчеркнул, что нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания.

В сентябре 2023 года стало известно, что семьи русских немцев из Германии стали переезжать в Крым. Люди вернулись на свою историческую родину, где чтят традиции и ценности.

Германия Совет Федерации РФ Крым Международные отношения Россия
21 февраля 2024, 12:25
Лукашенко прилетел в Казань на «Игры будущего»
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань для участия в церемонии открытия турнира «Игры будущего». В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе раиса республики.

Лукашенко приняли по русской традиции хлебом и солью, а также угостили местными лакомствами.

«Вот это Россия!» - восторженно сказал Лукашенко, спускаясь с трапа.

Президент по-дружески пожал руку и обнялся с главой Татарстана. Лукашенко попробовал лакомства, отметив, что хлеб был свежим.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тоже запланировал поездку в Россию для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». На мероприятие приедут также лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

«Игры будущего» в России пройдут с 21 февраля по 3 марта. Цель мероприятия - популяризация видов спорта, совмещающих физическую активность и цифровые технологии.

Казахстан Белоруссия Казань Татарстан Александр Лукашенко Россия
21 февраля 2024, 12:18
Главному командованию ВКС передали список иконы «Спас Нерукотворный»
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный». Об этом сообщили на сайте Кремля.

Образ отправят на хранение в храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.

«Пусть эта икона и впредь хранит, оберегает наших бойцов, укрепляет их в служении, в справедливой борьбе за правое дело, за наш народ, за нашу Россию», - сказал Путин.

Глава государства напомнил, список иконы имеет огромную историческую ценность и особое духовное значение. Образ издавна покровительствует российскому воинству и является символом веры, традиций и ярких побед.

«Спас Нерукотворный» представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе - платке, которым вытер лицо Христос.

На аэродроме Чкаловский в Московской области российский лидер вручил воинским частями ВКС ордена Суворова, Кутузова и Жукова. На мероприятии Путина встретили глава Минобороны Сергей Шойгу и главнокомандующий Воздушно-космическими силами Виктор Афзалов.

Православие Россия Владимир Путин Армия

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