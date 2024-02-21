Боррель объяснил, кого коснется 13-й пакет антироссийских санкций

Под ограничения попадут предприятия оборонного-промышленного комплекса, а также компании, которые обходят уже введенные против России санкции. В перечень внесут почти 200 физических и юридических лиц, в результате чего их количество в списке ЕС превысит две тысячи.

«С этим пакетом мы принимаем больше мер против организаций, вовлеченных в обход (антироссийских санкций - прим. ред.), оборонный и военный секторы», - отметил Боррель.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций , который планировали приурочить к годовщине начала специальной операции. Такая же информация появилась на странице бельгийского председательства в Совете ЕС в соцсети X. Новые ограничения также анонсировали в США.