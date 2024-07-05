Борис Титов назвал сырье для вин из Белоруссии «шмурдяком»

По словам бизнесмена, речь идет о виноматериале, который в обиходе называют «шмурдяк»». Он напомнил, что российским производителям запретили называть вином такую продукцию.

Однако такое правило не действует для винзаводов из Белоруссии. Также на них не распространяют импортные пошлины, действующие с прошлого года на вина из стран Евросоюза, объяснил Титов.

Также предприниматель сказал, что если в результате начала поставок российский рынок переполнится напитками из Минска, будет уместен вопрос, а в чем тогда состоит поддержка отечественного производителя?.

По мнению Титова, наполнение рынка дешевым белорусским вином скажется негативно на поддержке российских производителей.

С 1 июля в России подняли минимальные розничные цены на водку. Изменение ценообразования также коснулось ряда других крепких алкогольных напитков.