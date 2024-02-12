Борьбу с зарубежными организациями с госучастием усилят в России
Законопроект о признании организаций с участием иностранных государственных органов нежелательными в России внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом в Telegram-канале сообщил глава комиссии по противодействию иностранному вмешательству, депутат Василий Пискарев.
«Внесли с коллегами внесли сегодня важную инициативу, которая признать организации нежелательными в России, где участниками или учредителями выступают зарубежные государственные органы», - написал он.
Депутат уточнил, что, если зарубежный учредитель работает на разрушение России с помощью организаций, то представляет собой угрозу обороноспособности и безопасности страны.
«Подготовили поправки в четыре федеральных закона, а также Уголовный кодекс и КоАП. Ждем отзывы Верховного суда и правительства. Уверен, их внесут и поддержат», - добавил парламентарий.
В декабре в перечень нежелательных в России организаций внесли польскую компанию Civil Council («Гражданский совет»).