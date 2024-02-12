Борьбу с зарубежными организациями с госучастием усилят в России

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«Внесли с коллегами внесли сегодня важную инициативу, которая признать организации нежелательными в России, где участниками или учредителями выступают зарубежные государственные органы», - написал он.

Депутат уточнил, что, если зарубежный учредитель работает на разрушение России с помощью организаций, то представляет собой угрозу обороноспособности и безопасности страны.

«Подготовили поправки в четыре федеральных закона, а также Уголовный кодекс и КоАП. Ждем отзывы Верховного суда и правительства. Уверен, их внесут и поддержат», - добавил парламентарий.

В декабре в перечень нежелательных в России организаций внесли польскую компанию Civil Council («Гражданский совет»).