Борьба с синдромом Плюшкина. Что такое расхламление и кто им занимается?





Как избавляются от вещей при расхламлении По ее словам, интерес к расхламлению в России появился более 10 лет назад, а сама услуга довольно востребована.

«Многие обращаются, потому что хотят создать систему в своем доме, которая будет сохранять порядок долгое время. Кто-то хочет как раз не тратить свое время на постоянную уборку», - пояснила Насонова.

От ненужных вещей организаторы пространства избавляются по-разному - что-то отдают, а некоторые продают.

«Откровенно сломанные вещи, вышедшие из пользы, мы, конечно, утилизируем. Помогаем клиенту, зачастую делаем все сами, вывозим ненужное, но это тоже индивидуально все обговаривается», - добавила собеседница 360.ru.

После того, как становится понятно, каким общим объемом вещей человек пользуется, их разбивают на категории, разбирают и дальше занимаются закупкой оргматериалов - контейнеров и прочих систем хранения.

«И уже непосредственно после всего этого переходим к самой организации пространства и наведению порядка», - сказала Насонова.

Кто заказывает организацию пространства Аудитория, которая заказывает подобные услуги, по ее словам, разная. Есть и работающие женщины, и матери в декрете, и мужчины, которым не хочется тратить время, но есть желание приходить в квартиру и радоваться порядку.

«Начиная с 20 [лет] и до 50 точно, на моем опыте, были такие клиенты», - оценила организатор пространства возраст тех, кто хочет расхламиться.

Этап непосредственного избавления от вещей Насонова назвала самым трудозатратным и долгим по времени, если человеку есть от чего расхламляться.

«Но у некоторых клиентов очень мало ненужных вещей, поэтому бывают такие случаи, когда мы сразу приступаем к категоризации и дальнейшей организации пространства», - заключила она.