Бонус или минус. К чему приведет разрешение прописываться в апартаментах
В Госдуме предложили разрешить прописку в апартаментах, чтобы сделать жилье более доступным для молодых семей. Насколько это реально и к чему приведет, рассказал 360.ru эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
По мнению специалиста, если такое предложение примут, то это будет плюсом, однако очень важно будет правильно отрегулировать это законодательно. Сейчас, напомнил Ракута, апартаменты в основном строят как нежилые помещения.
«Прописка - наверное, дополнительный бонус при покупке апартаментов, но [вопрос в том,] как это будет трактоваться остальными нормами - например, тишины. Если человек прописан в жилом помещении, как в этом случае будут распространяться нормы, которые у нас действуют в многоквартирных домах - вопрос большой», - пояснил собеседник 360.ru.
Введение этой нормы, по его оценке, может привести к росту цен на апартаменты, которые сейчас, наоборот, занижены.
Ранее депутат Никита Чаплин рассказал, что апартаменты выгоднее покупать для сдачи в аренду, поскольку они стоят дешевле обычных квартир.