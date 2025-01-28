Бонус или минус. К чему приведет разрешение прописываться в апартаментах

По мнению специалиста, если такое предложение примут, то это будет плюсом, однако очень важно будет правильно отрегулировать это законодательно. Сейчас, напомнил Ракута, апартаменты в основном строят как нежилые помещения.

«Прописка - наверное, дополнительный бонус при покупке апартаментов, но [вопрос в том,] как это будет трактоваться остальными нормами - например, тишины. Если человек прописан в жилом помещении, как в этом случае будут распространяться нормы, которые у нас действуют в многоквартирных домах - вопрос большой», - пояснил собеседник 360.ru.

Введение этой нормы, по его оценке, может привести к росту цен на апартаменты, которые сейчас, наоборот, занижены.

Ранее депутат Никита Чаплин рассказал, что апартаменты выгоднее покупать для сдачи в аренду, поскольку они стоят дешевле обычных квартир.