28 января 2025, 12:28

Бонус или минус. К чему приведет разрешение прописываться в апартаментах

РИА «Новости»
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В Госдуме предложили разрешить прописку в апартаментах, чтобы сделать жилье более доступным для молодых семей. Насколько это реально и к чему приведет, рассказал 360.ru эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По мнению специалиста, если такое предложение примут, то это будет плюсом, однако очень важно будет правильно отрегулировать это законодательно. Сейчас, напомнил Ракута, апартаменты в основном строят как нежилые помещения.

«Прописка - наверное, дополнительный бонус при покупке апартаментов, но [вопрос в том,] как это будет трактоваться остальными нормами - например, тишины. Если человек прописан в жилом помещении, как в этом случае будут распространяться нормы, которые у нас действуют в многоквартирных домах - вопрос большой», - пояснил собеседник 360.ru.

Введение этой нормы, по его оценке, может привести к росту цен на апартаменты, которые сейчас, наоборот, занижены.

Ранее депутат Никита Чаплин рассказал, что апартаменты выгоднее покупать для сдачи в аренду, поскольку они стоят дешевле обычных квартир.

Госдума РФ Недвижимость Квартиры
28 января 2025, 18:51
Патриарх Кирилл призвал запретить сатанизм в России
РИА «Новости»
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил в поддержку идеи запрета сатанизма в России как экстремистского движения. Об этом он заявил на открытии XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском дворце.

Патриарх счел недопустимым, что до сих пор различные сатанинские секты, входящие в международные движения сатанистов, ведут активную деятельность в стране. Речь идет о проведении обрядов, вербовке молодежи и открытой регистрации групп в сообществах и социальных сетях.

«В зоне проведения специальной военной операции, на линии огня, наши бойцы готовы отдать свои жизни за ценности, которые явно попираются сатанистами», - отметил предстоятель РПЦ.

По мнению патриарха Кирилла, государство должно противодействовать распространению оккультизма среди населения, а также навязыванию через рекламу религиозных учений и практик.

Особенно внимательно, по его словам, нужно отслеживать информацию о проведении неоязыческих мероприятий в образовательных организациях.

Гендиректор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников ранее призвал издать законы против практикующих различные эзотерические практики специалистов. В Госдуме также все чаще стали звучать предложения о запрете рекламы услуг тарологов и нумерологов на законодательном уровне.

Религия Патриарх Кирилл
28 января 2025, 15:38
В Белогорске начали войну с воронами
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В Амурской области власти Белогорска заказали биоакустические и лазерные отпугиватели, а также искусственные чучела, чтобы прогнать загадивших город ворон. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Станислав Мелюков.

Он рассказал, что в детском саду на Северной улице пожаловались на птиц, прилетающих ночевать. Детям они не угрожают, однако за несколько дней покрыли пометом почти всю территорию. С той же проблемой столкнулись и в районе городской администрации.

«Вроде как и смешно, наверное, читать про такие проблемы, но, на самом деле, не очень весело. Приходится решать и их», - заявил Мелюков.

Он подчеркнул, что убивать птиц петардами и вешать их тела городские власти не будут.

Прошлой осенью на террор со стороны ворон пожаловались жители Люберец. Пернатые бандиты принялись закидывать камнями их самих и припаркованные автомобили.

Орнитолог объяснила поведение птиц местью - предположительно, за разоренные кем-то гнезда.

Птицы Детские сады
28 января 2025, 13:48
Все фракции Госдумы выступили за полный запрет вейпов в России
РИА «Новости»
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С инициативой о полном запрете вейпов в России выступили все фракции Госдумы. Об этом на пленарном заседании заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщило РИА «Новости».

«Нам надо провести диалог с правительством с тем, чтобы выйти уже на законодательную инициативу», - подчеркнул он.

Володин призвал всех объединить возможности, чтобы добиться запрета.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев , в свою очередь, заявил, что на вейпы подсели за последние несколько лет десятки миллионов россиян, в том числе дети. Это нанесло огромный удар по здоровью граждан. Он указал на необходимость ограничения продажи этих товаров, запрета на их ввоз в страну и производство на территории России.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ранее уточнила, что проблема увлечения подростков вейпами носит комплексный характер, поэтому решать ее необходимо с разных сторон.

Курение Госдума РФ Запреты
28 января 2025, 13:29
В Сети появились вакансии для аэропортов юга России. Когда ждать открытия?
РИА «Новости»
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Несколько аэропортов на юге России начали искать сотрудников на позиции диспетчеров, инспекторов по досмотру, руководителей группы пассажирского обслуживания и других специалистов. Воздушные гавани готовы возобновить работу сразу после отмены ограничений, рассказали 360.ru в аэропортовом холдинге «Аэродинамика», управляющим аэропортами в Сочи, Краснодаре и Анапе.

«В течение всего периода ограничений полетов в наших аэропортах мы регулярно проводим обучения и тренировки, чтобы специалисты сохраняли компетенции и навыки, и были готовы возобновить работу, как только примут соответствующее решение», - заявили в пресс-службе.

В холдинге добавили, что часть специалистов проходит стажировки в аэропорту Сочи. Компания также поддерживает укомплектованность кадрового состава аэропортов Анапы и Краснодара, публикуя вакансии на освободившиеся должности, а также занимаясь подготовкой специалистов в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

«В том числе это касается и специальностей, задействованных в обслуживании пассажиров. Обновление вакансий происходит регулярно, для оптимизации выдачи объявлений на сайтах по поиску работы», - подчеркнули в «Аэродинамике».

При этом в пресс-службе аэропорта Геленджика отметили, что на данный момент о возобновлении работы воздушной гавани в формате регулярных рейсов «не может быть и речи».

На юге России 12 аэропортов приостановили работу в феврале 2022 года. Такое решение приняли ради безопасности полетов.

Авиация Самолеты Россия

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