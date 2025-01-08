«Бомба замедленного действия». В какую недвижимость лучше вкладываться в 2025 году?
Отток средств с депозитных вкладов россиян может привести к серьезным потрясениям в банковском секторе. Это, в свою очередь, заложит своего рода «бомбу замедленного действия» на рынке недвижимости. Какую именно недвижимость лучше всего покупать россиянам в 2025 году, рассказала ведущей Регине Ореховой на стриме 360.ru президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Эксперт отметила, что 2024-й стал переломным на рынке недвижимости из-за завершения программы льготной ипотеки. Покупательская активность была особенно высока в первой половине года. Большая часть строящегося жилья - около 70–80% - уже распродали.
В 2025 году россиян ждет и серьезное повышение цен на аренду квартир. Ипотечный брокер Ракута в беседе с 360.ru предположил, что арендное жилье в России подорожает до 20%.
На фоне сокращения новых проектов на рынке многоквартирного жилья, где выдача разрешений упала на 30%, Ирина Радченко спрогнозировала активное развитие сегмента индивидуального жилищного строительства.