«Бомба замедленного действия». В какую недвижимость лучше вкладываться в 2025 году?

Лиза Тишкина, исчезнувшая в Сарове Нижегородской области в марте 2009 года, возможно, находится в Эстонии. Такую информацию получили родители девочки в письме от неизвестного мужчины, сообщил сайт kp.ru.

Послание из Таллина Мать пропавшей девочки, Дина Горшкова, получила письмо от человека, представившегося Александром. Он утверждает, что занимается поиском людей по фотографиям, и предложил свою помощь после того, как узнал о Лизе в интернете. В письме говорится, что девушка может работать в магазине строительных материалов в Таллине. Автор сообщения предоставил точный адрес и снимки предполагаемого места ее работы.

Дина Горшкова не раз сталкивалась с подобными обращениями, но и в этот раз решила проверить информацию. Она обратилась к следователям и через Сеть нашла жителей Таллина, которые помогли перевести ориентировку на эстонский язык. Женщина пояснила, что на международном уровне девочку не искали, теперь же несколько таллинцев пообещали помочь - хотя бы проверить место работы, указанное в письме незнакомцем.

Что случилось с Лизой Лиза исчезла 7 марта 2009 года, на тот момент девочке было всего 10 лет. Утром она как всегда отправилась в школу, а вот домой уже не вернулась. Последними Лизу видели одноклассники. Дина Горшкова сразу же обратилась в полицию, но масштабные поиски не дали никаких зацепок. Никто так и не смог понять, как маленький ребенок вообще мог исчезнуть в Сарове - закрытом городе с контрольно-пропускным пунктом.

Где искали девочку Следователи не прекращали работу по поискам Лизы годами. В первые же дни опросили таксистов, проверили ближайшие дома, гаражи и лесополосу. По своей воле девочка из дома уйти не могла - росла Лиза в благополучной и любящей семье.

Что считает следствие Следствие склоняется к версии несчастного случая, предполагая, что ребенок мог утонуть в реке Сатис. Однако мать Лизы считает, что эта гипотеза недостаточно обоснована. Кроме того, в ходе следственных экспериментов устье реки несколько раз осушали, устанавливая по течению специальные решетки. Не нашли останков на дне и водолазы.

Ранее десятилетняя девочка пропала в Самаре. Она ушла из дома и не вернулась.