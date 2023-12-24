24 декабря 2023, 18:36

Большой Смоленский мост начали строить в Петербурге

РИА «Новости»
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Торжественная установка закладного камня на месте строительства Большого Смоленского моста состоялась на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Камень заложили в основание будущей девятой опоры разводной переправы. В мероприятии участвовали представители строительного комплекса Петербурга и губернатор Александр Беглов.

«Новый мост ждут 800 тысяч жителей. Проектная документация готова. Мост технологически хорошо продуман - шесть полос движения, трамвайное движение, пешеходная дорожка и так далее», - сказал он.

По словам Беглова, разводные мосты не строили в Санкт-Петербурге 40 лет. Новое строительство начнут в Северной столице по поручению президента Владимира Путина.

Большой Смоленский мост разгрузит трафик на набережных и прилегающих улицах, соединив густонаселенные районы города. Общая длина моста составит 1,6 километра, ширина - 38 метров. Сейчас на строительной площадке ведут вынос коммуникаций.

В Балашихе началось строительство четырехполосного автомобильно-пешеходного моста через реку Пехорку. Сооружение запланировали в проекте ЖК «Пехра».

Санкт-Петербург Строительство
24 декабря 2023, 19:22
Россиянам пообещали аномальное тепло в январе
РИА «Новости»
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В первый месяц 2024 года температура воздуха в Центральной России будет на четыре-пять градусов выше нормы. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Январь, в целом, будет на четыре-пять градусов теплее нормы с количеством осадков, соответствующим средним значениям климатической статистики», - отметил синоптик.

По его словам, в предновогоднюю неделю жителей Центральной России ждут снегопады. Столбики термометров в дневное время суток будут показывать околонулевые значения. Ночью температура воздуха понизится до -6 градусов.

Такую погоду формирует западный перенос влажных морских воздушных масс умеренных широт с Атлантики. При этом в начале следующей недели ожидается пониженное атмосферное давление, которое будет на 20-22 единицы ниже нормы, подытожил Тишковец.

Синоптик Роман Вильфанд отмечал, что на предновогодней неделе в Москве ожидается «мягкая зима» со снегопадами.

Россия Погода
24 декабря 2023, 15:09
Число зараженных гриппом А снятых с поезда Тюмень — Адлер детей выросло
РИА «Новости»
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У еще девяти детей, снятых с поезда сообщением Тюмень-Адлер в Саратовской области, диагностировали грипп. Об этом в Telegram-канале сообщила глава Минздрава Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.

Заболевшие дети сейчас находятся в ЛНР, всего грипп обнаружили у 55 человек. Также у 34 пациентов подтвердили ОРВИ.

«По данным от Минздрава Саратовской области, п состоянию на 24 декабря из 111 наших детей из Краснодонского района заболели 89. У 55 детей выявили „грипп А“, еще у 34 детей диагностировали ОРВИ», - написала она.

Остальные дети и 10 их сопровождающих взрослых полностью здоровы. Законные представители забрали домой 12 детей с рекомендациями по дальнейшему лечению.

Заболевшие дети ехали из тюменского лагеря «Олимпийская Ребячка», в поезде они почувствовали себя плохо. Во время остановки в городе Балашов в Саратовской области, детей высадили и направили в больницу.

Дети Минздрав Грипп Поезда
24 декабря 2023, 15:04
Стали известны планы Путина на предновогоднюю неделю
РИА «Новости»
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У президента России Владимира Путина на будущей неделе ожидается обширная рабочая программа. Он примет участие в заседании Госсовета, посвященное роли педагога и наставника. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин», которую транслировал телеканал «Россия-1».

Заседание Госсовета, которое поручено организовать профильным ведомствам, запланировано на 27 декабря. Кроме того, глава государства пример участие в саммитах СНГ и Евразийского экономического союза. Мероприятия самого высокого уровня пройдут в Петербурге.

В Кремле сообщили, что после напряженной предновогодней недели Путин планирует отдохнуть. В период зимних праздников у главы государства не будет никаких поездок. Ожидается, что он частично использует праздничные дни для отдыха, а потом, как обычно, вернется к работе.

Россия Владимир Путин
24 декабря 2023, 14:03
Новогодние елки пройдут во всех школах России
РИА «Новости»
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Новогодние праздничные мероприятия состоятся во всех школах России, никаких ограничений нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

В ведомстве отметили, что Новый год является традиционным праздником в России.

«В школах по всей стране пройдут новогодние елки, для этого нет никаких препятствий. Это торжество, которое остается в памяти любого ребенка с детства», - заявили в пресс-службе.

Также в Минпросвещения отметили, что школьная система воспитания и образования наполняет Новый год важными ценностями и особым смыслом, например, чувством единения в семье близких людей.

Ранее в Сети появилась информация, что в некоторых школах попросили не проводить новогодние праздники, так как некоторые дети мигрантов их не отмечают. Депутат Сергей Миронов обратился к главе Минпросвещения с просьбой проверить эти публикации.

Праздники Дети Школы Новый год

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