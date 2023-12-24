Большой Смоленский мост начали строить в Петербурге

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Камень заложили в основание будущей девятой опоры разводной переправы. В мероприятии участвовали представители строительного комплекса Петербурга и губернатор Александр Беглов.

«Новый мост ждут 800 тысяч жителей. Проектная документация готова. Мост технологически хорошо продуман - шесть полос движения, трамвайное движение, пешеходная дорожка и так далее», - сказал он.

По словам Беглова, разводные мосты не строили в Санкт-Петербурге 40 лет. Новое строительство начнут в Северной столице по поручению президента Владимира Путина.

Большой Смоленский мост разгрузит трафик на набережных и прилегающих улицах, соединив густонаселенные районы города. Общая длина моста составит 1,6 километра, ширина - 38 метров. Сейчас на строительной площадке ведут вынос коммуникаций.

В Балашихе началось строительство четырехполосного автомобильно-пешеходного моста через реку Пехорку. Сооружение запланировали в проекте ЖК «Пехра».