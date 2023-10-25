Большинство россиян заявили, что отечественные продукты качественнее зарубежных
Более половины россиян признали отечественные продукты более безопасными и вкусными в сравнении с зарубежными аналогами. Об этом сообщили организаторы социологического опроса Исследовательского центра «Фидбэк». Результаты исследования привел ТАСС.
«57% согласны с утверждением, что российские продукты безопаснее зарубежных. А 53% считают отечественную продукцию вкуснее импортной», - указали организаторы опроса.
При этом 78% участников исследования считают, что у России есть все возможности для обеспечения граждан продуктами отечественного производства. Только 15% опрошенных уверены, что товары РФ не удовлетворяют потребности граждан.
Около 84% респондентов согласились, что введенные санкции стимулировали рост промышленности в России. А 81% россиян отметил, что отечественные производители являются конкурентоспособными на мировом рынке.
Порядка 59% опрошенных заявили, что во время покупок обращают внимание на качество продуктов, 15% - на цену, 14% - опираются на опыт приобретения конкретного продукта и лишь 7% выбирают товар по сроку годности.
Ранее аналитики сообщили, что цена условного завтрака в России в октябре снизилась на 0,8 пункта - до 113,9 пункта. За основу анализа взяли семь наиболее популярных продуктов и рассчитали чек.