Большинство россиян заявили, что отечественные продукты качественнее зарубежных

«57% согласны с утверждением, что российские продукты безопаснее зарубежных. А 53% считают отечественную продукцию вкуснее импортной», - указали организаторы опроса.

При этом 78% участников исследования считают, что у России есть все возможности для обеспечения граждан продуктами отечественного производства. Только 15% опрошенных уверены, что товары РФ не удовлетворяют потребности граждан.

Около 84% респондентов согласились, что введенные санкции стимулировали рост промышленности в России. А 81% россиян отметил, что отечественные производители являются конкурентоспособными на мировом рынке.

Порядка 59% опрошенных заявили, что во время покупок обращают внимание на качество продуктов, 15% - на цену, 14% - опираются на опыт приобретения конкретного продукта и лишь 7% выбирают товар по сроку годности.

Ранее аналитики сообщили, что цена условного завтрака в России в октябре снизилась на 0,8 пункта - до 113,9 пункта. За основу анализа взяли семь наиболее популярных продуктов и рассчитали чек.