Большинство россиян сочли число мигрантов в своих регионах чрезмерным

По данным опроса, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, 80% граждан считают большим наплыв трудовых мигрантов в страну. За год доля давших такой ответ выросла на 21 процентный пункт.

Около 12% опрошенных назвали число мигрантов в стране адекватным. Примерно 4% респондентов выразили мнение, что количество иностранцев можно увеличить. Большинство из ответивших таким образом работают в области IT, а также в сферах маркетинга, розничной торговли, туризма, общепита и добычи сырья.

Порядка 58% опрошенных отметили, что мигрантов часто нанимают на места, которые не подходят для местных жителей. По мнению 59% респондентов, труд иностранцев обходится работодателям дешевле.

Ранее уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода потребовал начать расследование случаев нарушения прав мигрантов. По его словам, в России таджикских граждан часто задерживают на границе, а правоохранители позволяют в их адрес «грубость и оскорбления».