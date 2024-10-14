14 октября 2024, 08:46

Большинство россиян сочли число мигрантов в своих регионах чрезмерным

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Большинство граждан России высказали мнение, что в регионах проживает слишком много мигрантов. Об этом сообщил РБК.

По данным опроса, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, 80% граждан считают большим наплыв трудовых мигрантов в страну. За год доля давших такой ответ выросла на 21 процентный пункт.

Около 12% опрошенных назвали число мигрантов в стране адекватным. Примерно 4% респондентов выразили мнение, что количество иностранцев можно увеличить. Большинство из ответивших таким образом работают в области IT, а также в сферах маркетинга, розничной торговли, туризма, общепита и добычи сырья.

Порядка 58% опрошенных отметили, что мигрантов часто нанимают на места, которые не подходят для местных жителей. По мнению 59% респондентов, труд иностранцев обходится работодателям дешевле.

Ранее уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода потребовал начать расследование случаев нарушения прав мигрантов. По его словам, в России таджикских граждан часто задерживают на границе, а правоохранители позволяют в их адрес «грубость и оскорбления».

Мигранты Россия
14 октября 2024, 04:47
«Закручивая гайки». Депутат раскритиковал идею запретить животных в цирке
Unsplash
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Внесенный партией «Новые люди» законопроект о запрете выступлений животных в цирках вошел в планы Госдумы на ноябрь. Однако первый зампредседателя комитета по экологии Владимир Бурматов в беседе с РИА «Новости» выступил против радикальных мер.

«Мы считаем, что проблема поднята правильная, но решать ее нужно по-другому. <…> Последовательно, закручивая гайки в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них все время возрастали», - сказал он.

Бурматов заявил, что запрет животных в цирках приведет к коллапсу в реабилитационных центрах, куда его коллеги предложили отправить их после вступления закона в силу. Эти учреждения, по информации депутата, заняты питомцами контактных зоопарков и пострадавшими от рук браконьеров.

«Новые люди» внесли законопроект в феврале. Совет Госдумы включил его в программу работы на ноябрь.

Политолог Алексей Ярошенко призвал закрыть зоопарки. По его мнению, это привьет детям уважение к природе.

Цирки Законы Госдума РФ Животные
14 октября 2024, 02:06
Названы регионы, где живет самое материально благополучное население
РИА «Новости»
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Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область возглавили рейтинг материального благополучия российских регионов, Ингушетия и Тува оказались на последнем месте. Об этом сообщили в исследовании РИА «Новости».

Аналитики проанализировали показатели материального положения людей в российских регионах по итогам прошлого года. В частности, учли отношение медианных доходов населения к стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, долю населения с доходами ниже границы бедности и долю семей, способных приобрести квартиру в ипотеку.

В процессе исследования выяснилось, что уровень благосостояния россиян значительно отличается в разных субъектах страны.

Рейтинг возглавили ЯНАО, Чукотский автономный округ и Магаданская область. В первую десятку также попали ХМАО, Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург и Камчатский край.

В число аутсайдеров попали 10 регионов, где уровень доходов населения находится на низком уровне, причем последние строчки рейтинга заняли Республика Тыва и Ингушетия.

Ранее рейтинг регионов-лидеров по доступности жилья в ипотеку возглавили регионы Крайнего Севера.

Рейтинги Россия Москва
13 октября 2024, 16:04
НАК посчитал потенциально опасными детей с малым количеством друзей в соцсетях
РИА «Новости»
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Национальный антитеррористический комитет разослал в образовательные учреждения информацию, в которой предлагается считать потенциально опасными детей с небольшим количеством друзей в социальных сетях. На это обратил внимание журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Ребенка могут признать потенциально опасным, если у него в соцсетях меньше 100 друзей. Также в НАК попросили учителей обращать внимание на детей, которые состоят деструктивных группах, интересуются шок-контентом.

Внимание педагогов должны привлечь подростки, выкладывающие материалы с оружием, негативные публикации на тему непонимания или игнорирования.

Для противодействия террористической идеологии НАК предложил усилить пропаганду традиционных ценностей.

В 2024 году силовики предотвратили более 100 терактов на территории России. Цифры озвучили на заседании НАК в середине августа.

Дети Терроризм Соцсети Учителя Оружие
13 октября 2024, 12:55
Глава Сибая оговорился и выразил соболезнования в честь Дня Башкортостана
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Исполняющий обязанности главы Сибая в Башкортостане Сергей Озерцов выразил «искренние соболезнования», поздравляя горожан с Днем республики. Фрагмент его выступления опубликовал Telegram-канал Baza.

«Дорогие сибайцы, уважаемые коллеги… примите мои искренние соболезнования с празднованием Дня Республики Башкортостан», - заявил Озерцов.

Горожане отреагировали робкими аплодисментами. По информации Telegram-канала, Озерцов совсем недавно стал главой Сибая. В городе проживает более 50 тысяч человек, он имеет статус городского округа.

Жители села Ташбулатово в Башкирии опрокинули сотовую вышку , опасаясь ее негативного влияния на здоровье. После падения вышки в населенном пункте пропала сотовая связь.

Башкирия

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