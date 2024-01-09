Большинство россиян признались в совершении безрассудных поступков в 2023 году

«Только 28% россиян в 2023 году (в 2022 году - 47%) не совершали безрассудных поступков. За спонтанные и необдуманные покупки ругают себя 8%», - сообщило агентство.

Новые отношения назвали главной авантюрой 4% опрошенных, столько же заявили, что удивлены ремонтом. Еще 3% неожиданно отправились в путешествие, 2% россиян ругают себя за приобретение вредных привычек, столько же недовольны безответственным отношением к своему здоровью. Также 2% респондентов считают опрометчивым решением оформление кредита, еще 2% удивлены внезапной сменой имиджа. По 2% набрали те, кто считает безрассудством доверие к людям и те, кто не может простить себе ссоры с окружающими.

За спонтанные покупки себя чаще ругают мужчины, также они не понимают, как могли согласиться на ремонт или стройку. Женщин удивляет смена имиджа и путешествия.

Россию признали самой «мандариновой» страной 2023 года - за первые девять месяцев Россия импортировала 406 тысяч тонн мандаринов, или 21% от всего мирового экспорта. США и Великобритания оказались на втором и третьем местах.