15 марта 2024, 02:09

Большинство россиян признались, что учатся готовить по роликам из соцсетей

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Большинство россиян учились готовить и развивали свои кулинарные навыки с помощью контента из социальных сетей. Об этом сообщили в исследовании, проведенном «Одноклассниками» и Lady Mail.ru (проект технологической компании VK).

В опросе участвовали около трех тысяч пользователей по всей стране.

Выяснилось, что 60% респондентов смотрели обучающие видео и читали пошаговые инструкции в тематических группах, у блогеров или в ленте с публикациями друзей. Еще 38% опрошенных признались, что их научили готовить родственники и друзья.

Что касается новых рецептов, то в соцсетях их искали 54% респондентов, экспериментировали - 22%, пользовались книгами рецептов - 18%, а 6% опрошенных вообще новинки не готовили.

В ходе исследования выяснилось, что россияне предпочитают готовить на завтрак. Больше половины опрошенных себя не утруждают и едят такие простые блюда, как яичница-глазунья или хлопья. Завтрак пропускают 13% респондентов, а 6% утренний прием пищи получают вне дома.

В исследовании также отметили, что пользователей ОК больше интересует контент с рецептами оладьев, блинов, блюд из яиц. Кроме того, кулинария оказалась одной из самых популярных тем в ОК и сервисе «Увлечения».

Исследования Еда Опросы Соцсети Россия
15 марта 2024, 00:34
Первые избиратели пришли на участки для голосования на Колыме, Сахалине и Курилах
РИА «Новости»
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Первые избирательные участники открылись в Магаданской области в 08:00 по московскому времени. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель облизбиркома Николай Жуков.

«Ровно в 08:00 открылись все 86 избирательных участков. В регионе зарегистрированы 97 тысяч 255 избирателей. На участках работают около 300 общественных наблюдателей, прошедших необходимое обучение», - уточнил он.

По словам Жукова, уже досрочно проголосовали больше 10 тысяч человек. В их числе моряки, оленеводы, золотодобытчики, работники маяков и метеостанций, многие из которых работают в регионе вахтовым методом.

На Сахалине открылись 276 избирательных участков, а на Курилах - 14. Кроме того, работают девять временных в СИЗО, аэропорту и в больницах, рассказала председатель избиркома Сахалинской области Виктория Черкасова.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что уже проголосовал в электронном формате в первый день выборов, опередив глав других регионов России.

Россия Выборы президента РФ Курильские острова
14 марта 2024, 23:53
Почти 1000 избирателей получили бюллетени перед началом ДЭГ
РИА «Новости»
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За пять минут начала ДЭГ 2% зарегистрировавшихся граждан России получили бюллетени — это почти 1000 избирателей. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев отметил, что ни в одном другом виде голосования таких темпов не наблюдалось.

Первые избирательные участки для голосования на выборах президента России открыли свои двери на Камчатке и Чукотке. В крае с 15 по 17 марта будут работать 319 участков.

Дистанционное голосование доступно в 28 регионах. Глава ЦИК Элла Памфилова ране заявила, что потенциально на ДЭГ могли проголосовать около 38 миллиона избирателей. На выборах президента предусмотрели два ключа ДЭГ. Каждый из них разделили на семь частей.

За пять минут начала ДЭГ 2% зарегистрировавшихся граждан России получили бюллетени - это почти 1000 избирателей. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов

Элла Памфилова Россия Выборы президента РФ Выборы
14 марта 2024, 23:44
Первый глава региона проголосовал на выборах президента России
РИА «Новости»
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из глав российских регионов проголосовал на выборах президента. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Солодова, он проголосовал в электронном формате.

«Принял участие в голосовании по выбору президента России в первый же день выборов. Вся процедура заняла буквально пару минут. Приглашаю всех присоединиться - сегодня мы выбираем будущее нашей страны!» - написал чиновник.

Ранее стало известно, что первые участки для голосования открылись на Камчатке и Чукотке. Избирательные комиссии заработали в 08:00 по местному времени (23:00 по Москве). В Камчатском крае открылось 200 участков, всего в регионе будет работать 319 избиркомов.

Ранее 124 участка заработали для досрочного голосования на судах в море. На них проголосовали более восьми тысяч человек.

Россия Камчатка Выборы
14 марта 2024, 23:08
Первые участки для голосования на выборах президента открылись в России
РИА «Новости»
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Первые избирательные участки для голосования на выборах президента России заработали на Камчатке и Чукотке. Об этом сообщило РИА «Новости».

На Камчатке в 08:00 (по местному времени) 15 марта открыли свои двери почти 200 избирательных участков. Всего в крае их будет работать 319.

Часть участков - 124 - ранее задействовали для досрочного голосования на судах в море. В нем приняли участие избиратели, находящиеся на метеостанциях, маяках, пограничных заставах и на горнодобывающих предприятиях. Всего более восьми тысяч человек.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее заявила, что в досрочном голосовании на выборах президента России участвовали более 2,3 миллиона человека. ЦИК России назначил досрочное голосование с 25 февраля по 14 марта.

Выборы президента РФ

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