09 апреля 2024, 00:07

Большинство россиян признались, что придумали дизайн интерьера сами

«Одноклассники»
Читайте нас в: Google Новости

Большинство россиян продумывают дизайн интерьера при ремонте самостоятельно, не привлекая специалистов. Поэтому спрос на тематические статьи и видеоролики в интернете заметно вырос. К таком выводу пришли сервис «Ремонт со СберУслугами» и социальная сеть «Одноклассники» в ходе исследования.

Компании опросили более 3600 россиян из всех регионов страны. Они выяснили, что 72% опрошенных когда-либо делали ремонт, 14% собираются заняться им в ближайшее время. Еще 82% из тех, кто делал или собирается делать ремонт, продумывали дизайн интерьера и все детали самостоятельно, и только 18% воспользовались услугами дизайнеров.

Спрос на контент, касающийся дизайна интерьера, значительно вырос. В марте 2024 года охват таких статей и роликов вырос в два с половиной раза по сравнению с мартом прошлого года. Количество публикаций на эту тему тоже увеличилось - более чем в полтора раза.

«В основном читают статьи и смотрят видео по этой тематике женщины в возрасте 30-35 лет, когда у людей уже есть возможность делать ремонт», - сообщили в компании.

Самый популярный вид контента о планировании интерьера - статьи с личным опытом и ошибками, их читают 46% опрошенных. Также популярны видеоуроки и мастер-классы, лайфхаки, и практические инструкции по составлению плана ремонта. Около 18% россиян читают статьи о трендах в дизайне интерьера, а 12% - вдохновляющие истории успеха.

Опрошенные также рассказали, что самое сложное в ремонте. Около 57% считают, что сложнее всего накопить денег на перестройку жилья, 44% при планировании ремонта боятся столкнуться с перерасходом средств, а 28% опасаются недоделок. Среди других популярных страхов: большая трата времени и сил, непрофессионализм и ошибки исполнителей.

Исследования Интернет Женщины Деньги Ремонтные работы
08 апреля 2024, 22:25
Жителей Кургана попросили запастись водой на месяц
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Жителям Кургана нужно запастись водой на месяц из-за риска затопления водозаборных сооружений. Об этом предупредил генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников. Его обращение опубликовали в Telegram-канале регионального правительства.

«В связи с новой информацией по уровню паводка имеется риск затопления водозаборных сооружений в Кургане. Поэтому нужно сделать месячный запас воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд», - сказал он.

Овсянников порекомендовал использовать для запаса все имеющиеся емкости. По его словам, сейчас вода подается в Курган в нормальном режиме. При этом гендиректор уточнил, что время «запастись водой еще есть, но оно крайне ограничено».

Ранее в Курганской области ввели в режим чрезвычайной ситуации. Также началась эвакуация жителей населенных пунктов, расположенных в пойме реки.

Все школы Кургана с 9 апреля перевели на дистанционный режим работы из-за того, что в образовательных организациях разворачивают пункты временного размещения.

Курган Паводки Курганская область Эвакуации
08 апреля 2024, 18:58
Россиян привлекут к спорту через цифровые платформы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин поручил создать отечественные цифровые платформы и мобильные приложения для мотивации граждан России к занятиям спортом. Соответствующее поручение опубликовали на сайте Кремля.

«Предусмотреть мероприятия, направленные на создание на основе отечественных цифровых платформ и мобильных приложений системы мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом», - указали в документе.

Создание цифровых платформ необходимо предусмотреть при разработке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ответственными за выполнение поручения назначили премьер-министра России Михаила Мишустина и директора Агентства стратегических инициатив Светлану Чупшеву.

Доклад по реализации поручения предоставят не позже 1 сентября 2024 года.

Ранее Путин поручил правительству РФ решить вопрос повышения минимального размера оплаты труда.

Кремль Россия Владимир Путин
08 апреля 2024, 17:56
Путин назначил военного прокурора Московского округа
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Попова военным прокурором Московского военного округа. Соответствующий указ главы государства опубликовали на сайте официальных правовых актов.

Попов ранее занимал пост военного прокурора Центрального военного округа.

«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Андрея Валерьевича Попова прокурором Московского военного округа на пятилетний срок, освободив его от занимаемой должности», - отметили в документе.

Указ Путина вступил в силу со дня его подписания, 8 апреля. В конце февраля президент воссоздал Московский и Ленинградский военные округа.

В Московский округ вошли Москва, а также Ярославская, Тульская, Тверская, Тамбовская, Смоленская, Рязанская, Орловская, Нижегородская, Московская, Липецкая, Курская, Костромская, Калужская, Ивановская, Воронежская, Владимирская, Брянская и Белгородская области.

Военные Россия Владимир Путин
08 апреля 2024, 16:11
Лауреатов первой национальной премии «Феникс» наградили в Москве
Читайте нас в: Google Новости
СМИ, блогеры и популярные артисты приняли участие в первой церемонии награждения национальной премии «Феникс» в Москве. Награду учредили для тех, кто быстро и уверенно возрождается на отечественном видеохостинге Rutube.

Для участников церемонии выступили известные артисты. Премию символично завершил песней «Феникс» резидент продюсерского центра «Инсайт Люди» Анатолий Цой.

Телеканал «360» тоже получил статуэтку - в номинации «Региональное телевидение и СМИ». Сегодня аудитория канала на Rutube превышает 143 тысячи подписчиков.

Первую национальную премию «Феникс» приурочили к 30-летию Рунета. На церемонии награждения в зале собрались более сотни представителей СМИ, блогеров и артистов.

С 2022 года иностранные видеосервисы заблокировали более 130 российских каналов без объяснения причин. Статуэтки вручили тем, кто возродился на отечественной платформе.

«Мы считаем, что это основные действующие лица. И они меняют медиасферу в целом. Я уверен, что каждая российская интернет-площадка должна поддерживать эти начинания. Ведь тогда будет расти количество и качество контента», - отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Сергей Косинский.

«Переехал абсолютно безболезненно - спасибо руководству площадок, которое технически помогло перетащить весь контент. Теперь смотрят здесь», - рассказал блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин.

Блогеры Телевидение

Новости по теме