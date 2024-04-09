Большинство россиян признались, что придумали дизайн интерьера сами

Компании опросили более 3600 россиян из всех регионов страны. Они выяснили, что 72% опрошенных когда-либо делали ремонт, 14% собираются заняться им в ближайшее время. Еще 82% из тех, кто делал или собирается делать ремонт, продумывали дизайн интерьера и все детали самостоятельно, и только 18% воспользовались услугами дизайнеров.

Спрос на контент, касающийся дизайна интерьера, значительно вырос. В марте 2024 года охват таких статей и роликов вырос в два с половиной раза по сравнению с мартом прошлого года. Количество публикаций на эту тему тоже увеличилось - более чем в полтора раза.

«В основном читают статьи и смотрят видео по этой тематике женщины в возрасте 30-35 лет, когда у людей уже есть возможность делать ремонт», - сообщили в компании.

Самый популярный вид контента о планировании интерьера - статьи с личным опытом и ошибками, их читают 46% опрошенных. Также популярны видеоуроки и мастер-классы, лайфхаки, и практические инструкции по составлению плана ремонта. Около 18% россиян читают статьи о трендах в дизайне интерьера, а 12% - вдохновляющие истории успеха.

Опрошенные также рассказали, что самое сложное в ремонте. Около 57% считают, что сложнее всего накопить денег на перестройку жилья, 44% при планировании ремонта боятся столкнуться с перерасходом средств, а 28% опасаются недоделок. Среди других популярных страхов: большая трата времени и сил, непрофессионализм и ошибки исполнителей.