Большинство россиян не подготовили финансовую подушку к пенсии

«Хотя 99% опрошенных хотели бы на пенсии жить в достатке, 89% ответили отрицательно на вопрос „готовитесь ли вы с финансовой точки зрения, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию?“», - сообщило издание.

В исследовании приняли участие две тысячи человек в возрасте от 25 до 45 лет, которые проживают в городах и селах разных регионов страны. Почти половина из них сказали, что рассчитывают на государственную пенсию (43% респондентов), а также на помощь со стороны детей и близких. На собственные накопления - только 27% опрошенных.

Авторы опроса отмечают, что в большей степени на свою финансовую подушку, а не на помощь государства, полагаются люди с высшим образованием.

Для формирования собственного капитала меньше половины россиян рассматривают различные финансовые инструменты: 11% планируют использовать корпоративные пенсионные программы, 9% хотят получать деньги со сдачи недвижимости в аренду, 3% будут использовать для накоплений ценные бумаги, а 2% участников обратятся к накопительному страхованию.

По данным за последние три года, все больше молодых людей стали рассчитывать на то, что в старости проживут на государственную пенсию. Ранее менее 10% молодого населения России высказывали мнение о том, что их существенным подспорьем в будущем станет пенсия, а сейчас их количество увеличилось до 44%.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий перерасчет с 1 августа страховой пенсии работающим пенсионерам.