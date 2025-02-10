10 февраля 2025, 10:11

Большинство россиян не подготовили финансовую подушку к пенсии

РИА «Новости»
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Большинство жителей России не подготовили личные сбережения на старость и рассчитывают только на государственную пенсию и помощь родственников. Об этом заявил РБК со ссылкой на исследования НПФ «Эволюция» и Финансового университета.

«Хотя 99% опрошенных хотели бы на пенсии жить в достатке, 89% ответили отрицательно на вопрос „готовитесь ли вы с финансовой точки зрения, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию?“», - сообщило издание.

В исследовании приняли участие две тысячи человек в возрасте от 25 до 45 лет, которые проживают в городах и селах разных регионов страны. Почти половина из них сказали, что рассчитывают на государственную пенсию (43% респондентов), а также на помощь со стороны детей и близких. На собственные накопления - только 27% опрошенных.

Авторы опроса отмечают, что в большей степени на свою финансовую подушку, а не на помощь государства, полагаются люди с высшим образованием.

Для формирования собственного капитала меньше половины россиян рассматривают различные финансовые инструменты: 11% планируют использовать корпоративные пенсионные программы, 9% хотят получать деньги со сдачи недвижимости в аренду, 3% будут использовать для накоплений ценные бумаги, а 2% участников обратятся к накопительному страхованию.

По данным за последние три года, все больше молодых людей стали рассчитывать на то, что в старости проживут на государственную пенсию. Ранее менее 10% молодого населения России высказывали мнение о том, что их существенным подспорьем в будущем станет пенсия, а сейчас их количество увеличилось до 44%.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий перерасчет с 1 августа страховой пенсии работающим пенсионерам.

Пенсия Пенсионеры Россия Деньги
10 февраля 2025, 10:17
Чернобыльцы-инвалиды подали в суд на пенсионный фонд за невыплату компенсаций
РИА «Новости»
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Пенсионный фонд России не выплачивает нескольким десяткам чернобыльцев-инвалидов положенные им компенсации. Об этом заместитель председателя правозащитной организации «Вдовы Чернобыля» Владимир сообщил Telegram-каналу Ural Mash.

«Я участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, инвалид второй группы. Компенсации были установлены судебными решениями 2007 года. До 2022 года нам выплачивали ежемесячно», - рассказал он.

Однако два года назад, по словам Владимира, после перерасчета пенсии одну выплату задержали, и она до сих пор так и не пришла. Тогда начались суды с пенсионным фондом. Положенных компенсаций пытаются добиться 80 человек со всей страны.

«Имеющим онкологические заболевания не платили с июня 2024 года, и только в январе мы добились, что суд признал неправоту пенсионного фонда и обязал выплатить. Но решение суда еще не вступило в законную силу», - пояснил зампредседателя организации «Вдовы Чернобыля».

Ранее заслуженный спасатель из Подмосковья Игорь Томчук поделился воспоминаниями о ликвидации аварии в Чернобыле. Он лично доставлял на место трагедии приборы радиационной и химической разведки.

Пенсия Чернобыль Суд Выплаты в России Инвалиды
10 февраля 2025, 10:09
Обязательную верификацию при аренде электросамокатов ввели в Москве
РИА «Новости»
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В Москве ввели обязательную верификацию через Mos ID при аренде электросамоката. Об этом сообщил Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что с 2025 года меры по повышению безопасности усилили: теперь для доступа детей и подростков в сервис аренды самокатов необходимо пройти верификацию через Mos ID, для чего понадобится полная учетная запись на портале.

В дептрансе подчеркнули, что верификация через mos.ru сделает поездки безопаснее и удобнее для всех участников движения, исключит допуск в сервис детей и подростков, а также позволит быстрее привлекать нарушителей ПДД к ответственности.

«Проверка позволит заблаговременно выявлять аккаунты грубо нарушающих правила ПДД и блокировать доступ к аренде, не дожидаясь ДТП», - указал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В конце января два человека стали жертвами ДТП с электросамокатами в Тюменской области.

Электросамокаты Москва
09 февраля 2025, 14:50
Миронов отметил необходимость заморозки цен на детское питание и тарифы ЖКХ
РИА «Новости»
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Заморозка цен на детское питание и другие социально значимые товары поможет защитить граждан от растущей инфляции, но для улучшения ситуации необходимо также заморозить тарифы ЖКХ. Об этом ТАСС заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Он подчеркнул, что заморозка цен на ряд товаров не поможет сдержать рост инфляции. Для снижения ее темпов следует установить на определенном уровне цены на услуги ЖКХ, объяснил депутат.

«Это газ, электроэнергия, водоснабжение, жилищные услуги - все это разгоняет по цепочке подорожание всех товаров и услуг», - отметил он.

Парламентарий также напомнил, что президент Владимир Путин «поставил двуединую задачу - выйти на траекторию сбалансированного роста и добиться снижения инфляции».

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин озвучил главе государства информацию об инфляции в стране. Он рассказал, что ее уровень по итогам 2024 года составил 9,52%, а рост реальных доходов населения - 8,4%. Путин на встрече с Мишустиным отметил, что российская экономика показала высокие темпы роста.

Заморозка цен на детское питание и другие социально значимые товары поможет защитить граждан от растущей инфляции, но для улучшения ситуации необходимо также заморозить тарифы ЖКХ. Об этом ТАСС заявил руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

ЖКХ Экономика Инфляция Москва
09 февраля 2025, 12:22
Суд не стал рассматривать протокол на иноагента Дудя
РИА «Новости»
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Кузьминский суд Москвы отказался рассматривать административный протокол в отношении блогера Юрия Дудя*. Об этом сообщило РИА «Новости».

Протокол составили за распространение материалов без указания статуса иноагента. За это нарушение может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Суд решил вернуть протокол об административном правонарушении и другие материалы составившему его должностному лицу.

Ранее Дудя* привлекли к административной ответственности за интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. Прокуратура выяснила, что блогер разместил в видеохостинге ролик без маркировки с указанием статуса автора. Против Дудя* возбудили дело по статье КоАП «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».

В декабре появилась информация, что блогера могут лишить свободы на срок до двух лет, если его привлекут к ответственности по уголовной статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Суд Юрий Дудь Иноагенты

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