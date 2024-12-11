11 декабря 2024, 12:24

Большинство россиян назвали курсы инфобизнесменов мошенничеством

Unsplash
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Порядка 79% россиян сочли курсы инфобизнесменов мошенничеством. Исследование провело социологическое агентство «Вебер», результаты оказались в распоряжении 360.ru.

Респонденты высказались о «громких» задержаниях представителей инфобизнеса за последние два года - 72% назвали наказание правильным. Большинство опрошенных (62%) отрицательно относятся к деятельности создателей курсов и тренингов.

К тем, кто покупает материалы от инфобизнесменов, 48% респондентов относятся отрицательно, 39% - нейтрально. Более половины опрошенных не готовы принять на работу человека, который увлекается прохождением таких курсов.

Обучающие материалы от инфобизнесменов приобрели 7% россиян. Каждый второй не добился желаемого результата. При этом 49% респондентов заявили, что не стали бы покупать курсы инфобизнесменов ни при каких условиях.

Россияне считают, что в таких материалах должна быть бесплатная ознакомительная часть. В аннотациях также важно указывать, что успех не гарантирован.

Онлайн-опрос проводился 2–3 декабря методом River Sampling в Сети. Участниками исследования стали 1200 человек.

Наибольшей популярностью среди россиян пользуются курсы по психологии и красоте. В большинстве случаев обучение не приносит результатов, заявил ранее PR-специалист Роман Масленников.

Исследования Мошенничество
11 декабря 2024, 12:39
В России исключили стремительный рост цен на красную икру
Global Look Press
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В России нет весомых предпосылок для дальнейшего стремительного роста цен на красную икру. Об этом сообщил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, чьи слова привел РБК.

Специалист объяснил низкую стоимость икры несколько лет назад с присутствием нелегального товара на рынке.

«Это икра, которую воровали у будущих поколений, безжалостно уничтожая рыбу», - заявил Зверев.

Такая продукция поступала в торговлю и снижала уровень стоимости. В следующем году ситуация с розничной ценой красной икры начнет стабилизироваться.

«Никакой трагедии и никакого стремительного дальнейшего повышения, эскалации цен на красную икру не произойдет», - добавил эксперт.

Россиянам рекомендовали покупать икру на новогодний стол в стеклянных банках. В такой таре удастся лучше рассмотреть внешний вид продукта.

Торговля Россия Продукты
11 декабря 2024, 11:49
«Надоело быть добрым». Жуков обратился в СК из-за блокировки фильма о «Руки вверх!»
Global Look Press
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Солист «Руки вверх!» Сергей Жуков вместе с лейблом «Первое музыкальное издательство» обратился в Следственный комитет и Верховный суд из-за блокировки фильма, посвященного группе. PR-директор артиста Петр Шекшеев подтвердил информацию в беседе с 360.ru.

«Действительно, это так. Мы подтвердили это в соцсетях Жукова. Там есть его прямая речь и скан его заявления в адрес [главы СК России Александра] Бастрыкина», - сообщил он.

Причиной, по которой картина была удалена с сайтов онлайн-кинотеатров, стал спор о правах на фонограммы песен, которые звучат в фильме. Музыкальный продюсер Андрей Черкасов заявил о своих правах на эти композиции.

«Мне надоело быть добрым и терпимым. Оставаться в правовом русле, понимать, что судебные процессы - дело долгое, но правильное. Есть человек, который мошенническим образом пытается наживаться на моих песнях», - заявил Жуков в своем Telegram-канале.

Черкасов, по словам солиста «Руки вверх», стремится запретить работы, связанные с группой, на телевидении, YouTube, в социальных сетях, онлайн-кинотеатрах и других цифровых платформах. Чуков добавил, что много лет борется с этой проблемой.

«Если вы периодически не можете найти любимые песни или концерты „Руки Вверх!“ в онлайне, то это „заслуга“ человека по имени Андрей Черкасов», - добавил он.

Ранее Роскомнадзор потребовал удалить фильм «Руки вверх!» из онлайн-кинотеатров. Представители «Кинопоиска» и Start подтвердили получение уведомления. Они согласились ограничить доступ к фильму, хотя и посчитали это несправедливым, так как правообладатели предоставили прокатчикам все необходимые документы.

Блокировки Песни Фильмы Музыка Сергей Жуков Артисты
11 декабря 2024, 10:01
Мошенники в Москве придумали новый способ обмана с проездными картами
Global Look Press
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В столице аферисты придумали новый способ мошенничества с поддельными ссылками на ресурсы транспортного комплекса якобы для пополнения карты «Тройка» и карты москвича. Предупреждение появилось в Telegram-канале дептранса.

«Ни в коем случае не переходите по непроверенным ссылкам для пополнения карты „Тройка“ и карты москвича - так вы можете стать жертвой преступников и потерять деньги», - следует из сообщения.

В дептрансе посоветовали использовать только официальные платформы и приложения московского транспортного комплекса для пополнения проездных карт. После перехода по гиперссылке следует проверять корректность написания веб-сайта в браузере.

Современные аферисты стали более изобретательными - они отказываются от массовых схем в пользу индивидуального подхода к жертве, заявил член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Мошенничество Деньги Дептранс Москвы Карта «Тройка» Москва
11 декабря 2024, 09:33
В Госдуме предложили продавать алкоголь по QR-коду на «Госуслугах»
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В России предложили продавать алкоголь только по специальной отметке на портале «Госуслуги». С такой инициативой выступил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Андрей Свинцов, сообщил Life.ru.

Свинцов предложил внести изменения в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

По словам парламентария, за последние четыре года в стране наблюдается стремительный рост употребления спиртного, поэтому необходимо активизировать антиалкогольную пропаганду.

Суть законопроекта заключается в следующем: молодые люди, достигшие совершеннолетия, должны будут проходить обследование у нарколога в медицинском учреждении по месту жительства. Врач расскажет и наглядно продемонстрирует, к каким последствиям может привести чрезмерное употребление алкоголя.

После профилактической беседы все полученные данные внесут в систему «Госуслуги». В личном профиле появится отметка в виде QR-кода или записи, и только при ее наличии можно будет приобрести алкоголь.

По мнению депутата, законопроект поможет решить сразу две проблемы: сократит количество пьющих молодых людей в регионах.

Ранее Свинцов предложил убрать весь алкоголь в магазинах подальше от закусок и продавать его в помещениях с отдельным входом. По мнению депутата, нынешнее товарное соседство побуждает россиян необдуманно покупать спиртное. А если проблему не решить - россияне вымрут, а страны не станет.

Законы Врачи Алкоголь Депутаты Госуслуги QR-коды

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