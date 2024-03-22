«Мы уже говорили. Там живут наши граждане, которые решили использовали свой голос на этом голосовании. Большинство проголосовало за Путина», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

В Соединенных Штатах за Путина проголосовали 56% избирателей, в Эстонии - 75%. Центризбирком официально объявил о победе самовыдвиженца 21 марта. Глава государства выступил с обращением по итогам выборов и поблагодарил всех, кто пришел на голосование.

В нескольких городах Ливана появились фотографии Путина после его переизбрания на пост президента. Рекламные щиты разместили в Бейруте и городе Сайда.