Большинство молодых людей увидели в мессенджерах возможности для саморазвития

За последний год 77% опрошенных нашли с помощью мессенджеров интересное дело или хобби: обучающие программы, идеи для творчества и культурные мероприятия. По мнению большинства молодых людей, главная польза чатов заключается в доступности общения - 72% респондентов нашли в мессенджерах друзей.

С правилами цифрового этикета оказались знакомы 92% молодежи, 86% считают, что они вежливо общаются в чатах, 60% пишут коротко и по делу. Половина респондентов использует поиск по мессенджерам, прежде чем задать вопрос, 49% закрепляют важную информацию в чатах, а 46% учитывают часовой пояс собеседника.

«Сегодня нашу жизнь невозможно представить без общения в мессенджерах, и наш совместный опрос с проектом „Твой Ход“ показал, что молодежь максимально активно использует этот инструмент для общения по школьным вопросам с педагогами и одноклассниками», - отметил руководитель сервиса «Сферум» Рубен Акопов.

Он добавил, что «Сферум» разработали специально для общения по учебе. Сервис помогает не только общаться, но и дает возможность развиваться.

Ранее пользователи «Сферума» получили возможность использовать функцию расшифровки видеозвонков. В учебном профиле приложения также появился раздел «Награды».