06 февраля 2024, 15:47

Большинство молодых людей увидели в мессенджерах возможности для саморазвития

Unsplash
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Порядка 86% молодежи увидели в использовании мессенджеров возможности для саморазвития. Еще 82% процента респондентов считают, что общение в чатах способствует развитию «мягких» навыков. Исследование провели образовательная платформа «Сферум» и проект Росмолодежи  «Твой Ход».

За последний год 77% опрошенных нашли с помощью мессенджеров интересное дело или хобби: обучающие программы, идеи для творчества и культурные мероприятия. По мнению большинства молодых людей, главная польза чатов заключается в доступности общения - 72% респондентов нашли в мессенджерах друзей.

С правилами цифрового этикета оказались знакомы 92% молодежи, 86% считают, что они вежливо общаются в чатах, 60% пишут коротко и по делу. Половина респондентов использует поиск по мессенджерам, прежде чем задать вопрос, 49% закрепляют важную информацию в чатах, а 46% учитывают часовой пояс собеседника.

«Сегодня нашу жизнь невозможно представить без общения в мессенджерах, и наш совместный опрос с проектом „Твой Ход“ показал, что молодежь максимально активно использует этот инструмент для общения по школьным вопросам с педагогами и одноклассниками», - отметил руководитель сервиса «Сферум» Рубен Акопов.

Он добавил, что «Сферум» разработали специально для общения по учебе. Сервис помогает не только общаться, но и дает возможность развиваться.

Ранее пользователи «Сферума» получили возможность использовать функцию расшифровки видеозвонков. В учебном профиле приложения также появился раздел «Награды».

Мессенджеры Исследования Молодежь Опросы
06 февраля 2024, 15:50
Заседание ЦИК России перенесли на 8 февраля
РИА «Новости»
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Заседание Центральной избирательной комиссии перенесли на 8 февраля. Оно начнется в 11:00 по московскому времени. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Глава комиссии Элла Памфилова отметила, что заседание по вопросам регистрации кандидатов на выборы президента перенесли с 7 на 8 февраля. Решение приняли, исходя из просьб выдвинутых, но еще незарегистрированных кандидатов.

«Установленные законом сроки позволяют нам это сделать. При этом мы в полной мере обеспечили всем им их права, в том числе процедурные», - указала она.

Каждому кандидату заранее предоставили результаты проверки собранных подписей.

Заместитель главы Центризбиркома Николай Булаев удивился тому, что в подписных листах Малинковича и Надеждина выявили ошибки. Он задался вопросом о «чистоплотности этических норм, которые используют сборщики подписей».

Элла Памфилова Россия Выборы Выборы президента — 2024
06 февраля 2024, 15:29
Снизилось число выданных льготных ипотек в январе
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Российские банки выдали в 3,6 раза меньше льготных ипотек в январе, чем в декабре прошлого года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы Центробанка.

«По данным АО „Дом.РФ“, по льготным программам в январе предоставлено ИЖК на сумму около 180 миллиардов рублей, что в 3,6 раза меньше значения декабря», - указали в Банке России.

В пресс-службе регулятора уточнили, что запросы на ипотечные кредиты с государственной поддержкой упали из-за ужесточения условий по ряду программ, а также в связи с характерным для начала года спадом спроса на рынке жилья.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что стоимость квартир должно контролировать государство. По его словам, задача властей страны - обеспечить россиян жильем, а не дать застройщикам сверхдоходы. Он уточнил, что нижняя палата парламента обсудит с Минстроем контроль над ценами на квартиры.

В конце прошлого года аналитики рынка недвижимости указали на рекордное количество нераспроданного жилья в российских новостройках.

Банки Кредиты Ипотека Центробанк Льготная ипотека
06 февраля 2024, 14:29
Актер из сериалов «Глухарь» и «Счастливы вместе» ушел из жизни
Unsplash
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Артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец ушел из жизни. Ему был 61 год, сообщили на сайте культурного учреждения.

Актер умер в Благовещенске. Он запомнился зрителям ролями в сериалах «Глухарь», «Дружная семейка» и «Счастливы вместе».

«С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец», - рассказали в театре.

Причину смерти артиста не уточнили. Более 20 лет Симонец служил в Московском академическом театре Сатиры. Он также трудился в столичном театре-студии «Бенефис».

Ранее стало известно о смерти артиста Алексея Агапова. Он участвовал в таких спектаклях, как «Ханума», «Покровские ворота», «Гамлет», «Странная мисс Сэвидж» и других.

На Украине на 83-м году жизни умер актер Анатолий Дриженко, сыгравший в «Ликвидации» и «Золотом теленке». Одесский академический музыкально-драматический театр выразил соболезнования близким покойного, сообщили «Известия».

Сериалы Театры Актеры
06 февраля 2024, 13:03
Никаких решений о запрете VPN в России пока нет — Песков
Unsplash
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Решений о запрете VPN-сервисов в России сейчас нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счет нет. Вот из этого нужно исходить», - сказал представитель Кремля.

Ранее в Роскомнадзоре напомнили, что с 1 марта 2024 года вступит в силу закон о запрете популяризации средств обхода блокировок. Но власти пока не принимали решений о полном запрете VPN. Не будут работать только те, что угрожают информационной безопасности. Роскомнадзору передали список из 51 приложения и сервиса VPN , которые нужно заблокировать.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин отметил, что закон даст свои плоды. Сейчас гораздо меньше людей стали пользоваться такими соцсетями, как Instagram* и Facebook*. После блокировки крупных VPN-сервисов блогеры будут переходить на отечественные платформы.

Закон прежде всего связан с безопасностью людей. Полученной с помощью VPN персональной информацией могут воспользоваться мошенники. Именно поэтому государство решило блокировать такие сервисы.

*Соцсети принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Дмитрий Песков Запреты Россия

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