Большинство компаний в России испытывают кадровый голод

Отмечается, что 85% опрошенных российских компаний испытывают кадровый голод, у 11% компаний нет проблем с кадрами, еще 4% компаний затруднились ответить. Эксперты подчеркивают, что рабочие кадры продолжают стареть. К примеру, средний возраст наладчиков оборудования увеличился с 43 до 46 лет, электромонтажников - с 41 года до 44 лет, грузчиков - с 32 до 35 лет.

Промышленные предприятия - самые активные по поиску сотрудников. На них приходится основной рост числа объявлений о работе (+122%). Ощущается острая нехватка специалистов в области производства промышленного оборудования, металлических изделий и заготовок, станкостроения.

В ноябрьском исследовании SuperJob приняли участие 1000 сотрудников кадровых служб из 224 российских городов. Также аналитики учли данные 30 миллионов резюме.

Ранее сообщалось, что дефицит кадров в России к 2030 году может составить 4 миллиона человек.