Большие перемены. Как изменился рынок жилья после запрета на микроквартиры

Во второй половине прошлого года в столице росло предложение малометражного жилья. Цены при этом в зависимости от района могли как расти, так и снижаться. В Юго-Восточном округе и Новой Москве падение стоимости достигало 15-20%.

При этом эксперты считают, что оценивать реакцию рынка еще рано, поскольку большинство продающихся объектов ввели на рынок задолго до нововведений в законодательстве. Вероятно, чтобы увидеть серьезные изменения, придется подождать несколько лет.

Ранее риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова предположила , что закон о запрете микроквартир в условиях высоких ипотечных ставок не пойдет на пользу покупателям. При этом уже выставленные на продажу квартиры удастся распродать.