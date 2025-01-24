24 января 2025, 16:43

Большие перемены. Как изменился рынок жилья после запрета на микроквартиры

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

В Москве и Подмосковье вступил в силу запрет на проектирование квартир площадью менее 28 квадратных метров. Как это изменение повлияло на рынок жилья, попыталось разобраться издание «Коммерсант».

Во второй половине прошлого года в столице росло предложение малометражного жилья. Цены при этом в зависимости от района могли как расти, так и снижаться. В Юго-Восточном округе и Новой Москве падение стоимости достигало 15-20%.

При этом эксперты считают, что оценивать реакцию рынка еще рано, поскольку большинство продающихся объектов ввели на рынок задолго до нововведений в законодательстве. Вероятно, чтобы увидеть серьезные изменения, придется подождать несколько лет.

Ранее риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова предположила , что закон о запрете микроквартир в условиях высоких ипотечных ставок не пойдет на пользу покупателям. При этом уже выставленные на продажу квартиры удастся распродать.

Запреты Недвижимость Москва Квартиры
24 января 2025, 15:18
Гадание на картах таро исключили из программы празднования Дня студента в Казани
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Из программы праздничного мероприятия, посвященного Дню студента в Казани, убрали гадания на картах таро. Требование об этом в местную мэрию направлял гендиректор православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.

«Мэрия Казани отменила гадания по картам таро в праздновании Дня студента», - сообщил он.

Накануне телеведущий возмутился тому, что в программу развлечений, помимо различных спортивных игр, чаепития и других праздничных мероприятий, организаторы добавили набирающие популярность гадания и проверку совместимости. Корчевников назвал их «сатанизмом» и осудил власти Казани за это решение.

После этого городские власти поспешили внести изменения в афишу праздника для студентов и заявили изданию «Татар-информ» , что в будущем «усилят контроль за программами отдельных проектов».

Председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Алия Загудуллина пояснила, что программу формировали студенты, а гадание планировали провести в «шуточной форме на самодельных метафорических картах».

Борис Корчевников также призвал как можно быстрее издавать законы против практикующих различные эзотерические практики специалистов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил на законодательном уровне запретить рекламу услуг тарологов и нумерологов.

Казань Молодежь Запреты Религия Студенты Борис Корчевников
24 января 2025, 12:19
Масштабный сбой произошел в Рунете
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Пользователи пожаловались на нестабильную работу «МегаФона», Telegram, RuTube, МТС, «Ростелекома», «Вконтакте» и других сайтов и платформ. Об этом сообщил сайт Сбой.рф.

Больше всего жалоб поступило на «МегаФон». Неполадки чаще всего зафиксируются в Москве (39%), Петербурге (10%), Самарской (9%), Новосибирской (7%) областях, а также в Краснодарском крае (5%).

«На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня, 24 января 2025 [года], наблюдаются проблемы или сбой у „МегаФона“», - отметили в сервисе.

Число жалоб на мессенджер Telegram достигло 2,3 тысячи, а на оператора Yota - 1,8 тысячи. О сбоях в работе МТС сообщили более тысячи пользователей.

Ранее у россиян возникли проблемы с мессенджером Telegram. Некоторые пользователи на территории России не могли отправлять сообщения и загружать медиафайлы. Также регистрировались сложности со входом в «Личный кабинет».

Интернет МегаФон
24 января 2025, 09:39
Новые ограничения для иноагентов рассмотрят в ГД 28 января
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства других стран во внутренние дела России обсудит новые ограничения для иноагентов 28 января. Об этом сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Для лиц и организаций, которые пытаются „просвещать“ и „образовывать“ нашу молодежь в интересах противника, сеять национальную рознь, искажать историю, призывать к расчленению России, не должно остаться никаких шансов реализовать их планы», - отметил парламентарий.

На заседании могут утвердить пакет законопроектов, в том числе о запрете на осуществление иноагентами просветительской и образовательной деятельности.

Депутаты также планируют поделиться мнениями об инициативе по введению запрета иностранным агентам получать муниципальную поддержку и статус социально ориентированных некоммерческих организаций.

В пакет предложений включат и инициативу о возможности заочного привлечения таких лиц к административной ответственности, если они находятся за рубежом и нарушают порядок деятельности.

Также депутаты намерены призвать усилить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов, которые публикуют иноагенты.

В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон о специальных счетах для иностранных агентов, на которые будут зачислять средства от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспортных средств, а также процентов по вкладам.

Госдума РФ Россия Иноагенты
24 января 2025, 09:14
«Должна быть мотивация». Поддубный — о конкуренции среди военкоров
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Известных на всю страну военных корреспондентов не так много, и работают они зачастую бок о бок. О конкуренции между журналистам ведущей 360.ru Елене Кононовой рассказал военкор Евгений Поддубный.

Однако среди военкоров действительно существует специфическая профессиональная борьба.

«Здесь, скорее, борьба профессиональная, специфическая. Свой „гамбургский счет“, конечно, присутствует», - заключил журналист.

В декабре 2024 года Поддубному присвоили звание Героя Россия. Президент Владимир Путин назвал военкора одним из тех сильных и мужественных журналистов, которые объективно отражают события с поля боя.

«Должна же быть какая-то мотивация, KPI какой-то, внутренние соревнования», - отметил журналист.

Поддубный признался, что среди военкоров у него есть близкие друзья.

«Но как я могу с Сашей Коцем бороться за первенство, если мы очень близкие друзья? Мы вообще живем в одной комнате в командировке. Ну, что мы там будем, дулю держать под подушкой? Да нет, конечно», - заявил собеседник 360.ru.

В этом смысле уникальное положение у военного корреспондента Александра Сладкова, считает Поддубный.

Журналистика

Новости по теме