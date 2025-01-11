Больше половины родителей начали следить за детьми через гаджеты

Эксперты провели анкетирование среди тысячи мам и пап, чьи дети входят в возрастную категорию от шести до 15 лет. Итоги исследования, проведенного экспертами центра, демонстрируют, что все больше абонентов МТС применяют функции родительского контроля. Аналогичная тенденция прослеживается и среди клиентов операторов сотовой связи «МегаФон», «Билайн» и «Т2».

Согласно исследованию Future Crew, 44% родителей установили ограничения на доступ детей к определенному интернет-контенту. Около 25% респондентов применяют программы и приложения для отслеживания местоположения ребёнка.

Кроме того, 16% опрошенных используют функции смартфона, а 12% - сервисы интернет-провайдеров. Также 12% используют умные часы и 9% - отдельные GPS-трекеры.

Подобные сервисы для отслеживания местоположения детей могут быть очень полезны. Ранее в Благовещенске мальчик упал в скрытую под снегом яму и провел там 45 минут. Утром ребенок попрощался с семьей и отправился в школу, однако до учреждения так и не дошел. Благодаря приложению с геолокацией в телефоне сына родители смогли отыскать сына.