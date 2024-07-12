«Больше, чем работа». Тюменские сотрудники набили тату с логотипом фирмы после ребрендинга

По ее словам, работники набили тату по собственному желанию. Никакой мотивации или прокачки такого поступка коллег не было.

«Сделать татуировку с новым логотипом - это был искренний душевный порыв сотрудников компании „ХаризМЫ“. Презентация нового бренда получилась настолько эмоциональной, что на этой волне они решили увековечить свою связь с компанией», - объяснила Науджюс.

Количество тех, кто сделал татуировку, перевалило за два десятка - это около 10% от общего числа сотрудников, рассказала коммерческий директор.

«Сначала в общий корпоративный чат посыпались рисунки на руках сотрудников, имитирующие тату нового логотипа, а потом и настоящие татуировки. Мы были ошеломлены, никто не ждал такого эффекта. Компания для нас - больше, чем работа. И тату этому подтверждение», - добавила она.

Сотрудники продолжают слать в корпоративный чат фото с логотипом «ХаризМЫ».

«Это невероятно трогательный и эмоциональный момент для всей команды. <…> Для нас все это очень серьезно», - заключила Науджюс.

Источник «РБК Тюмень» сообщал, что застройщик заплатил сотрудникам по 100 тысяч рублей за татуировку с новым названием компании. В пресс-службе компании эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Тату-мастер Владимир Ермак посоветовал отказаться от татуировок на дому. Он рекомендовал делать их только в профессиональных салонах.