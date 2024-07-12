12 июля 2024, 14:13

«Больше, чем работа». Тюменские сотрудники набили тату с логотипом фирмы после ребрендинга

Unsplash
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Сотрудники тюменского застройщика СБК после ребрендинга сделали себе тату с новым названием компании. На их телах появилась надпись «ХаризМЫ». Подробно об этом 360.ru рассказала коммерческий директор фирмы Полина Науджюс.

По ее словам, работники набили тату по собственному желанию. Никакой мотивации или прокачки такого поступка коллег не было.

«Сделать татуировку с новым логотипом - это был искренний душевный порыв сотрудников компании „ХаризМЫ“. Презентация нового бренда получилась настолько эмоциональной, что на этой волне они решили увековечить свою связь с компанией», - объяснила Науджюс.

Количество тех, кто сделал татуировку, перевалило за два десятка - это около 10% от общего числа сотрудников, рассказала коммерческий директор.

«Сначала в общий корпоративный чат посыпались рисунки на руках сотрудников, имитирующие тату нового логотипа, а потом и настоящие татуировки. Мы были ошеломлены, никто не ждал такого эффекта. Компания для нас - больше, чем работа. И тату этому подтверждение», - добавила она.

Сотрудники продолжают слать в корпоративный чат фото с логотипом «ХаризМЫ».

«Это невероятно трогательный и эмоциональный момент для всей команды. <…> Для нас все это очень серьезно», - заключила Науджюс.

Источник «РБК Тюмень» сообщал, что застройщик заплатил сотрудникам по 100 тысяч рублей за татуировку с новым названием компании. В пресс-службе компании эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Тату-мастер Владимир Ермак посоветовал отказаться от татуировок на дому. Он рекомендовал делать их только в профессиональных салонах.

Рубль Тюмень Работа
12 июля 2024, 14:05
Популярный ресурс с фанфиками попал в список заблокированных сайтов
Freepik
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с фанфиками «Фикбук» после того, как владельцы ресурса отказались удалить информацию с пропагандой «нетрадиционных сексуальных отношений». Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Популярный сайт «Фикбук» принадлежит латвийской платформе «Книга фанфиков». На площадке публиковались любительские сочинения, основой для которых послужили известные книги, фильмы, сериалы и игры.

Позже представители платформы «Книга фанфиков» назвали блокировку недоразумением, а также пообещали исправить ситуацию.

Ранее РКН заблокировал книжный сайт писателя Бориса Акунина * (Григория Чхартишвили*). Доступ к ресурсу ограничили из-за публикации романа Владимира Сорокина «Наследие». Владельцы площадки проигнорировали предупреждение РКН и не стали удалять книгу с сайта.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Интернет Роскомнадзор
12 июля 2024, 13:30
Кремль опроверг сообщения о планах заблокировать YouTube
Unsplash
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Видеохостинг YouTube стал медленней работать в России не из-за ограничений со стороны правительства, а из-за проблем с оборудованием. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что руководство страны не планировало ограничивать доступ к сервису. Он отметил, что оборудование YouTube не обновляется уже несколько лет, что повлияло на работу видеохостинга.

Песков добавил, что российская сторона обращалась к владельцам платформы, но они заняли категоричную позицию в отношении рынка страны.

Ранее Ростелеком предупредил, что в работе YouTube могут возникнуть сбои. В работе оборудования Google заметили неполадки, фиксируется перегрузка сервисов из-за роста трафика.

Кремль Россия YouTube
12 июля 2024, 13:25
Потерпел фиаско: блогер Шабутдинов не смог отстоять честь и достоинство в суде
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Компания блогера Аяза Шабутдинова попыталась через суд избавиться от негативных отзывов на бизнес-коуча в интернете, но потерпел фиаско. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, после ареста Шабутдинова Интернет заполонили отзывы от пострадавших. Тогда компания блогера ООО «Лайк центр» отправилась в суд, чтобы реабилитировать в глазах общества своего создателя.

Юристы собрали скриншоты гневных комментариев, оставленных в соцсетях, обратились в суд, чтобы их признали негативными порочащими репутацию центра.

Однако суд отказал, так как оспариваемые отзывы - это оценочные суждения и субъективное мнение.

Тем временем Шабутдинов старается с пользой проводить время в СИЗО, он уже разрабатывает новый курс , помогающий достичь целей и успеха. Блогеру приходится писать новую программу на тетрадках от руки.

Суд Интернет Соцсети Блогеры Аресты
12 июля 2024, 13:04
Ради эффектного момента: Сеть возмутили страшные кадры с конем на съемочной площадке
Freepik
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Пользователи Сети возмутились после появления кадров со съемочной площадки фильма «Мой любимый чемпион». На них лошади связали ноги и снимали ее падение ради эффектного момента. Спортсменка и зоозащитница Эвелина Василюк запустила петицию за запрет к показу картины из-за жестокого обращения с животными, сообщил Telegram-канал Shot.

На опубликованных кадрах с площадки видно, как двое мужчин натягивают канат, когда лошадь пытается перепрыгнуть через барьер. Из-за этого животному не удается оттолкнуться и оно всем весом падает на шею вместе с наездницей.

По словам режиссера картины Александра Данилова, для съемок взяли специального каскадерского коня, который был готов к трюкам. Лошадь снималась около часа в день и у нее было четыре дублера. Более того, для сцены изготовили специальные мягкие бревна, обитые поролоном.

Данилов заверил, что трюк выполняли каскадеры-профессионалы. Лошадь чувствует себя хорошо и после снялась в нескольких проектах.

Ранее дочь дрессировщика Аскольда Запашного получила переломы после падения лошади в цирке. Животное поскользнулось и упало прямо на наездницу.

Кино Фильмы Животные

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