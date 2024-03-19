«Большая потеря для всего футбола». Тарасов выразил соболезнования из-за смерти Уткина
Смерть комментатора, журналиста и блогера Василия Уткина стала большой потерей. Об этом «360» рассказал футболист Дмитрий Тарасов.
«Это большая потеря для всего футбола! Потеряли большого человека! Василия я всегда уважал при всей его критике ко мне! Очень жаль, мои соболезнования», - сказал спортсмен.
Уткин ушел из жизни в возрасте 52 лет. У журналиста было «что-то с сердцем», сообщил его коллега Иван Карпов.
Спортивный комментатор Александр Садоков назвал покойного символом профессии. Ужасная новость о смерти Уткина шокировала всех.
Комментатор впервые начал работать на телевидении в 1992 году. В 2004 и 2005 годах Уткина удостоили премии ТЭФИ.