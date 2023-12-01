Большая магнитная буря накрыла Землю

По информации исследователей, буря началась с 12:00 по московскому времени и успокоилась только к 18:00. Также небольшое возмущение геомагнитного поля ожидают днем 2 декабря.

Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев рассказал, чем это явление опасно для людей. По его словам, влияние геомагнитных бурь сильно преувеличено, однако действительно метеозависимые люди переживают их трудно. Они никак не могут повлиять на свое состояние. Он отметил, что в большой группе риска - пожилые люди.

Также Конев напомнил, что сейчас - год магнитных бурь. Геоштормы будут повторяться часто. Эксперт призвал россиян подготовиться к этому явлению.