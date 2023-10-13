Более восьми тысяч москвичей стали волонтерами на патриотических мероприятиях

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Волонтеры принимали участие в организации торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню России и 80-летию Сталинградской битвы. Они занимались различными задачами, включая заботу о ветеранах, сопровождение участников крупных мероприятий, проведение исследовательской работы в архивах и поездках.

«Активно подключается молодежь Москвы: к различным акциям и инициативам уже присоединились учащиеся 85 вузов и других учебных заведений города», - отметила Сергунина.

На сайте ресурсного центра «Мосволонтер» в разделе «События» любой желающий сможет выбрать интересующее мероприятие и отправить заявку на участие.

Ранее стало известно о том, что «ЭкоЛайн» и «Волонтеры в помощь детям-сиротам» договорились о сотрудничестве в сфере ТКО.