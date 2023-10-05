Более тысячи молодых учителей начали работать в школах Москвы в этом году

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По его словам, всего в столице работают около 15 тысяч молодых специалистов. Им доступно около 500 программ и курсов повышения квалификации, а также сопровождение опытных наставников.

Мэр отметил, что организация полезного досуга для учителей поможет им расширять свои знания, получать новые идеи и вдохновение.

«Для учителей организуют полезный досуг: лекции и экскурсии в музеях, встречи с интересными людьми, походы и путешествия по стране», - заявил Собянин.

Он добавил, что участие в конкурсах профмастерства, таких как «Педагоги года Москвы», создадут условия для саморазвития и признания успехов учителей. В этом году победителем этого конкурса стал Сергей Валюгин.

Ранее Собянин поздравил учителей Бауманской инженерной школы в Москве.