Более тысячи экскурсий на предприятия провели для школьников в Москве

«Знакомство с возможностями города в этих сферах и живое общение со специалистами помогают детям не только понять, какие производственные задачи им в будущем предстоит решать, но и погрузиться в профессиональную культуру», - отметила Лукашук.

Свыше 13 тысяч школьников ознакомились с деятельностью предприятий в областях, где они в будущем планируют работать, - промышленность, медицина, бизнес, медиа и IT-технологии.

В столичных учебных заведениях с сентября 2023 года внедрили новую систему предпрофессионального образования. Обновленные программы нацелили на более глубокое освоение учащимися предметов, имеющих прямое отношение к выбранной сфере деятельности. Узнать о проекте подробнее можно на сайте «Школа. Москва».

Подмосковные школьники поучаствовали в Неделе функциональной грамотности.

Для них организовали интегрированные уроки, конкурсы, викторины, посещение музеев, предприятий и госучреждений региона.