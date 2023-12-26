26 декабря 2023, 16:58

Более тысячи экскурсий на предприятия провели для школьников в Москве

РИА «Новости»
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С начала учебного года учащиеся предпрофессиональных классов московских школ приняли участие в тысяче экскурсий на производственные площадки города. Об этом рассказала первый замглавы столичного департамента образования и науки Олеся Лукашук.

«Знакомство с возможностями города в этих сферах и живое общение со специалистами помогают детям не только понять, какие производственные задачи им в будущем предстоит решать, но и погрузиться в профессиональную культуру», - отметила Лукашук.

Свыше 13 тысяч школьников ознакомились с деятельностью предприятий в областях, где они в будущем планируют работать, - промышленность, медицина, бизнес, медиа и IT-технологии.

В столичных учебных заведениях с сентября 2023 года внедрили новую систему предпрофессионального образования. Обновленные программы нацелили на более глубокое освоение учащимися предметов, имеющих прямое отношение к выбранной сфере деятельности. Узнать о проекте подробнее можно на сайте «Школа. Москва».

Подмосковные школьники поучаствовали в Неделе функциональной грамотности.

Для них организовали интегрированные уроки, конкурсы, викторины, посещение музеев, предприятий и госучреждений региона.

Работа Школьники Москва 2023
26 декабря 2023, 17:01
Мобильному приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось 11 лет
РИА «Новости»
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Мобильному приложению «Госуслуги Москвы» исполнилось 11 лет. За это время его загрузили более 9,8 миллиона пользователей, причем только в 2023 году это сделали свыше 800 тысяч раз. Об этом сообщил столичный департамент информационных технологий.

Приложение предоставляет жителям Москвы возможность в любое время оплачивать счета, передавать данные счетчиков, записываться на прием к доктору, отслеживать успеваемость детей и производить многие другие операции.

Среди самых популярных функций приложения - просмотр школьных оценок и посещаемости, запись к врачу, оплата коммунальных услуг и сдача показаний счетчиков.

«Все это можно удобно и быстро сделать со своего смартфона в любое удобное время и в любой точке России», - отметил заместитель руководителя ДИТ Москвы Дмитрий Иванов.

Еще одним электронным сервисом «Мои платежи» в 2023 году воспользовались около 1,6 миллиона москвичей. Жители столицы произвели оплату онлайн приблизительно 23 миллиона раз.

ЖКХ Госуслуги Технологии Москва 2023
26 декабря 2023, 16:06
Абрамович оставил несколько тысяч долларов чаевых в турецком ресторане
РИА «Новости»
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Российский бизнесмен Роман Абрамович оставил несколько тысяч долларов чаевых сотрудникам ресторана в Стамбуле. Об этом сообщило турецкое издание SonDakika.

По его данным, 20 декабря Абрамович вместе с друзьями посетил один из ресторанов неподалеку от Анатолийской крепости. Компания заказала шашлык, тушеное мясо и другие блюда.

Счет за еду в заведении составил 85 тысяч турецких лир (около трех тысяч долларов или 276 тысяч рублей). Сумма чаевых, оставленных бизнесменом, оказалась в два раза больше. Как указали авторы SonDakika, предприниматель заплатил сверху 175 тысяч турецких лир, что равняется шести тысячам долларов или почти 552 тысячам рублей.

В общей сложности поход в ресторан обошелся Абрамовичу в 260 тысяч лир (девять тысяч долларов или около 830 тысяч рублей). По данным турецкого издания, бизнесмен покинул заведение в сопровождении множества телохранителей.

В марте 2022 года Роман Абрамович объявил о продаже британского футбольного клуба «Челси». Команду купил американский бизнесмен и инвестор Тодд Боули. Российский предприниматель отказался направлять деньги с продажи «Челси» в пользу Украины.

Турция Деньги Роман Абрамович Рестораны Чаевые
26 декабря 2023, 15:27
Кремль анонсировал заседание Госсовета с участием Путина по укреплению роли педагога
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин проведет заседание Государственного Совета, посвященное укреплению роли педагога и наставника. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Мероприятие состоится 27 декабря. Участники встречи подведут итоги уходящего Года педагога и наставника, расскажут о мерах повышения авторитета профессии учителя и обсудят актуальные проблемы.

«С докладами выступят министр просвещения Сергей Кравцов и председатель комиссии Государственного Совета по направлению „Образование“, губернатор города Севастополя Михаил Развожаев», - сообщили в пресс-службе.

В Москве уже подвели итоги Года педагога и наставника. Столичный мэр Сергей Собянин 26 декабря вручил учителям государственные и городские награды. Он отметил, что педагоги готовят школьников к самостоятельной жизни, а также помогают им адаптироваться к большим объемам образования.

Кремль Учителя Владимир Путин Образование
26 декабря 2023, 15:26
Усыплять агрессивных бездомных собак разрешили в Астраханской области
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Закон, позволяющий усыплять агрессивных бездомных собак, одобрили сразу в двух чтениях на заседании Думы Астраханской области. Об этом сообщили на сайте органов власти региона.

Авторами инициативы стали региональные депутаты Евгений Дунаев и Владислав Коняев. Они предложили помещать агрессивных бродячих собак в пункты временного содержания на 15 дней. Если за этот срок для животного не найдется новый хозяин, собаку усыпят гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.

«Собака не будет страдать, поэтому речи о жестоком обращении с животным не может быть», - пояснил Дунаев.

В поддержку закона собрали две тысячи подписей жителей Астраханской области. Одобренная региональным парламентом норма вступит в силу 1 января 2024 года.

Ранее в Астраханской области 35-летний мужчина скончался после нападения собак. Его тело нашли рядом со строящимся домом в поселке Пригородный.

Законы Собаки Животные

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