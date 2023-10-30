По результатам опроса, 18% автомобилистов получили машины от родителей, а еще 13% - в качестве подарка. Большинство респондентов признались, что в первый раз садились за руль отечественной машины. При этом около 32% опрошенных россиян начали свой путь водителя с иномарки.

Большинство первых автомобилей оказались подержанными - 79% случаев. При этом большая часть россиян отметила, что первые авто вызывают у них положительный отклик - 74% высказались о теплых воспоминаниях, связанных с этими машинами. Но 4% респондентов сообщили, что их автомобили при эксплуатации показали себя не с лучшей стороны.

Около 30% респондентов дали машинам прозвища. Популярнее всего оказались имена, а также ласковые слова.

Ранее проведенный «Авито Авто» опрос показал, что россияне часто обращают внимание на мнение блогеров при покупке автомобиля. Опрошенные отметили, что считают удобным видеоформат автомобильных обзоров.