Более сотни свечей в память о жертвах теракта зажгли в Лыткарино

Рэп-исполнитель Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, посетил акцию в память о жертвах теракта у Crocus City Hall. Музыкант назвал трагедию чудовищной.

«Такие чудовищные вещи происходят в моем городе, где я родился, всю жизнь прожил. Происходят не в первый раз. Руками заказчиков пытаются расколоть целостность национального единства в нашей стране, многонациональной и многоконфессиональной», - сказал Тимати.

По его словам, славян хотят заставить проявлять агрессию в отношении других этнических групп.

«Целостность России расколоть не удастся никогда и никому. Такого не было и такого никогда не будет. Все эти попытки тщетны, они просто ужасны по масштабу зверства, и этому абсолютно нет никакого оправдания», - добавил исполнитель.

Он подчеркнул, что у террора нет нации, и боевики должны понести самое жесткое наказание. Теракт не имеет ничего общего с религией - это безбожно, заключил рэпер.

Люди массово возложили цветы на акции в память жертв теракта у Crocus City Hall. Многие не смогли сдержать слез.