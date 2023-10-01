Более сотни мертвых дельфинов обнаружили в перегревшихся водах Амазонки
Массовую гибель дельфинов в амазонском озере Тефе из-за рекордно высокой температуры воды фиксируют бразильские ученые. Как сообщил телеканал CNN Brasil, засуха унесла жизни более сотни особей за несколько дней.
Ученые и волонтеры с опытом спасения диких животных пытаются вывезти оставшихся в живых пресноводных дельфинов в места, где температура воды ниже, однако труднодоступность озера замедляет процесс, когда каждый день оказывается на счету.
«Перебрасывать живых дельфинов в другие реки небезопасно: помимо качества воды, необходимо проверить, нет ли в ней токсинов или вирусов. Мы мобилизуем партнеров по сбору и анализу, а также другие учреждения, обладающие опытом в спасении животных», - заявил представитель Института Мамирауа Андре Коэльо.
Пик засухи ожидается в следующие 15 суток, из-за этого ученые прогнозируют еще более массовую гибель пресноводных дельфинов, особенно в тех регионах Амазонии, где не хватает спасательных групп.