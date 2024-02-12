Более сотни ДТП зафиксировали в Москве на прошлой неделе

По информации ведомства, чаще всего происходили столкновения транспортных средств (43 случая) и наезды на пешеходов (41 случай). Самым аварийным днем стала пятница - в этот день зафиксировали 24 ДТП. Меньше всего дорожных происшествий случилось в воскресенье - восемь случаев.

Госавтоинспекция Москвы призвала участников дорожного движения быть максимально внимательными на зимней дороге.

«Водителям соблюдать скоростной режим, правильный выбор дистанции и не отвлекаться на гаджеты. Пеших участников дорожного движения призываем быть внимательными при пересечении проезжей части и переходить ее только в установленных для этого местах», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее синоптик предупредил о гололедице и ледяных дождях в Москве. Водителям стоит учитывать прогноз и в случае необходимости пересаживаться на городской транспорт.

За минувшую неделю в Москве зафиксировали 102 ДТП. В авариях погибли пять человек, а еще 111 - получили травмы. Среди пострадавших были 11 детей в возрасте до 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.