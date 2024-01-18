Более пяти тысяч предпринимателей стали участниками проекта «Сделано в Москве»

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Он подчеркнул, что проект позволяет столичным компаниям пользоваться различными инструментами для продвижения, причем в любом формате - как онлайн, так и офлайн.

Предприниматели участвуют в промокампаниях на популярных маркетплейсах. Больше 20 тысяч товаров размещены на онлайн-площадке сделановмоскве.рф.

Помимо этого, локальные товары появляются в сетевых магазинах, на ярмарках и фестивалях, среди которых такие известные как Московский урбанистический форум и Московская неделя красоты.

«Благодаря проекту столичные предприниматели продали больше 60 тысяч товаров и заработали дополнительно свыше 110 миллионов рублей», - отметил глава столицы.

Ранее телеведущая Лариса Гузеева решила создать бренд под своим именем.