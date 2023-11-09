Более полутора тысяч работ со всей России отправили на фотовыставку «Объективно о Москве»

По его словам, на выставку отправили работы на тему жизни мегаполиса из Москвы, области, Санкт-Петербурга и многих других городов.

В этом году впервые программу реновации вынесли в отдельный соцпроект мероприятия. Участники смогут прислать фотографии о жизни новоселов, архитектурных изюминках домов и многом другом.

Работы могут прислать как любители, так и профессионалы. Возраст и гражданство участников не имеют значения. Фотографии должны датироваться после 1 января 2022 года. Лучшие снимки представят на выставке.

Ранее в парке «Яуза» открылась фотовыставка, посвященная проекту «Питомцы в Москве». Она будет работать до 30 ноября.