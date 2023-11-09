Более полутора тысяч работ со всей России отправили на фотовыставку «Объективно о Москве»
На фотовыставку «Объективно о Москве» продолжают прием заявок. На участие в мероприятии направили уже более 1,6 тысячи работ. Прислать их можно до 31 декабря, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По его словам, на выставку отправили работы на тему жизни мегаполиса из Москвы, области, Санкт-Петербурга и многих других городов.
В этом году впервые программу реновации вынесли в отдельный соцпроект мероприятия. Участники смогут прислать фотографии о жизни новоселов, архитектурных изюминках домов и многом другом.
Работы могут прислать как любители, так и профессионалы. Возраст и гражданство участников не имеют значения. Фотографии должны датироваться после 1 января 2022 года. Лучшие снимки представят на выставке.
Ранее в парке «Яуза» открылась фотовыставка, посвященная проекту «Питомцы в Москве». Она будет работать до 30 ноября.