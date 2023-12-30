30 декабря 2023, 12:19

Более полумиллиона подписей собрали в поддержку самовыдвижения Путина

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Свыше полумиллиона подписей собрали по всей России в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента. Об этом сообщила пресс-секретарь избирательного штаба Александра Суворова, чьи слова привело РИА «Новости».

В центральный штаб 30 декабря доставили первую часть собранных подписей из Московской области. С 5 января начнут привозить подписи другие регионы.

«По последним данным региональных штабов, по всей стране собрано более 500 тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина, и сейчас наши юристы начнут проверку всех необходимых документов», - отметила Суворова.

Накануне начал работу сайт кандидата на должность президента Путина. Там можно увидеть его биографию, сведения о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. На сайте также представили видеоматериалы об основных моментах избирательной кампании и раздел о важных достижениях России.

Предвыборный штаб Путина заработал 21 декабря в Гостином Дворе в Москве. Журналистка телеканала «Россия 24» стала пресс-секретарем, сопредседателями штаба назначили спикера парламента ДНР Артема Жогу, главврача Московской городской больницы № 52 Марьяну Лысенко и актера Владимира Машкова.

Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы президента — 2024
30 декабря 2023, 10:20
Рекордный темп развития российской промышленности признали в США
РИА «Новости»
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Деловая активность в производственном секторе в России в декабре росла максимальными за семь лет темпами. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на американскую консалтинговую компанию Standard & Poor’s (S&P) Global.

По информации издания, глобальный индекс деловой активности в сфере обрабатывающей промышленности увеличился с ноябрьских 53,8 до 54,6, «поднявшись выше отметки 50, которая отделяет рост от спада». Показатель оказался самым высоким с января 2017 года.

В течение семи месяцев производство в России росло «самыми быстрыми темпами», признали в компании. На показатели повлияли снижение инфляции, низкий уровень безработицы и большой спрос на внутреннем рынке.

Выступая на прямой линии и пресс-конференции 14 декабря, президент Владимир Путин заявил, что экономика России достаточно прочна для того, чтобы не просто выстоять, а развиваться. Он констатировал «уверенный рост» промышленного производства (3,6%). Говоря о росте обрабатывающей промышленности на 7,5%, глава государства отметил, что такого «давно не было».

Деловая активность в производственном секторе в России в декабре росла максимальными за семь лет темпами. Об этом сообщило агентство Reuters , сославшись на американскую консалтинговую компанию Standard & Poor’s (S&P) Global.

Исследования США Россия Инфляция Промышленность
29 декабря 2023, 20:44
Кабмин утвердил беспошлинный импорт яиц в Россию
Unsplash
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Правительство РФ приняло решение о беспошлинном импорте яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Министерству сельского хозяйства поручили выдавать документы, подтверждающие целевое назначение ввозимой продукции. До начала действия беспошлинного режима целевая ставка на импорт яиц достигала 15%.

Принятая мера позволит ввезти 1,2 миллиарда яиц и стабилизировать цены на продукт. В ноябре яйца подорожали в годовом выражении более чем на 40%.

Накануне вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что недостатка яиц в России нет и не будет. Рынок обеспечен этим товаром «более чем полностью», а стоимость стабилизируется после Нового года.

По словам гендиректора агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрия Чумакова, цены на яйца снизятся примерно в середине января 2024 года. На падение стоимости повлияет увеличение объемов поставок из-за рубежа.

Сельское хозяйство Россия Продукты
29 декабря 2023, 20:10
«Солнечный пес». Умер единственный в России корги-полицейский
Unsplash
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В Нижнем Новгороде умер прославившийся несколько лет назад единственный в России корги-полицейский по кличке Рыжий. Об этом сообщила хозяйка собаки, кинолог Ольга Чумарова в соцсети «ВКонтакте».

Пес скончался 28 декабря. В январе ему исполнилось бы 12 лет. Рыжий был единственным корги, который выиграл чемпионат России по мини-ОКД.

«Вот и закончилась еще одна моя история. Тебя больше нет. Мой любимый Рыжий, мой солнечный пес», - написала Чумарова.

Она отметила, что питомец был безгранично преданным, талантливым и отважным. Именно корги помог кинологу научиться понимать маленьких собак. Женщина добавила, что Рыжий останется бессмертным директором всей стаи.

Корги Рыжий служил в нижегородской транспортной полиции. Он ушел на заслуженный отдых в июне 2020 года. Полицейские вели от его имени страницу в Instagram*.

* Instagram - соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.

Собаки Россия Полиция
29 декабря 2023, 19:55
Патриот, но заигрался. Смерть Пригожина назвали «большой удачей» для России
РИА «Новости»
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Смерть основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стала «большой удачей» для россиян и страны в целом. Такое заявление сделал директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он назвал Пригожина патриот и важным деятелем. Одновременно с этим предприниматель стал бы большой проблемой для России, если его деятельность нашла бы продолжение.

«Человек талантливый, патриотичный, но он заигрался», - отметил Федоров.

Евгений Пригожин вел себя совершенно не как системный игрок, подчеркнул глава ВЦИОМ. Он также выразил радость по поводу роспуска ЧВК «Вагнер». Эта организация подрывала систему изнутри, отметил Федоров.

«В каком-то смысле гибель Пригожина при всех его заслугах - большая удача для страны», - заключил он.

Бизнес-джет с главой ЧВК «Вагнер» потерпел крушение 23 августа. Президент Владимир Путин сообщил, что в телах погибших в авиакатастрофе с Пригожиным нашли осколки гранат.

ВЦИОМ Авиакатастрофы Россия Евгений Пригожин

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