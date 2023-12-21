21 декабря 2023, 15:13

Более полумиллиона «квадратов» жилья построили по реновации на востоке Москвы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Восточном административном округе Москвы возвели 34 дома, общая площадь жилых помещений в которых превысила 565 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«Это позволяет обеспечить новым жильем ориентировочно 20 тысяч москвичей», - сообщил он.

По его словам, из новых домов 30 уже готовы к приему жильцов. Оставшиеся четыре здания, расположенные в районах Северное Измайлово, Гольяново и Перово, находятся в завершающей стадии.

Наибольшее количество новостроек появилось в Северном Измайлове - восемь домов, в Перово построили шесть зданий, в районе Косино-Ухтомский - четыре. Кроме того, в округе начали проектировать и строить жилые объекты на более чем 1,7 миллиона квадратных метров.

В рамках реновации в восточном округе Москвы пройдет переселение жильцов из 1062 домов, свыше 209 тысяч человек получат новые квартиры.

В ноябре по этой программе жилье получили свыше трех тысяч москвичей.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев
21 декабря 2023, 15:26
Путин призвал обеспечить достаток товаров на внутреннем рынке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правительство должно обеспечить достаточное предложение товаров на внутреннем рынке страны, в том числе в потребительском секторе. Соответствующее поручение кабмину на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам дал президент Владимир Путин.

«Необходимо достаточным предложением обеспечить спрос внутреннего рынка по широкой группе товаров. Имею ввиду, как продукцию инвестиционного спроса, в том числе технологическое оборудование, станки и машины, так и товары потребительского сегмента», - сказал он.

Россия Владимир Путин
21 декабря 2023, 15:24
Журналисты указали на различия между финалом «Слова пацана» и «слитой» версией
Читайте нас в: Google Новости
Заключительный восьмой эпизод сериала «Слово пацана» отличается от появившейся ранее в Сети версии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Финальная серия картины стала доступна на видеоплатформах утром в четверг, 21 декабря.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink рассказали, что режиссер картины внес авторские изменения в финальные эпизоды сериала. В частности, седьмую серию доработали лишь частично, а финальную, восьмую, пересняли.

В этой серии изменили некоторые фрагменты и финал. Также некоторые сцены совпадают по репликам героев, но локации отличаются. Кроме того, авторы удалили некоторые кадры, а также добавили дополняющие сюжет моменты.

Сценарист картины Андрей Золотарев ранее объяснял «360», что картина стала отображением отношений детей и отцов , а создатели вложили в нее поучительную историю о последствиях для человека за совершенное им зло.

Сериалы Россия
21 декабря 2023, 15:06
Офисный квартал построят на Ходынском бульваре в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Хорошевском районе Москве по адресу Ходынский бульвар, 6/2 появится крупный офисный центр. Его начнут возводить летом 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Бизнес-квартал включит три здания площадью 89 тысяч квадратных метров. Благодаря его строительству появится около девяти тысяч новых рабочих мест.

«Помимо офисной части, на первых этажах зданий будут открыты магазины кафе, рестораны и фитнес-студии», - подчеркнул заммэра.

В проект также включили благоустройство прилегающей территории, которое улучшит связь бизнес-центра с ландшафтным парком Ходынское поле.

Сейчас началась разработка проектной документации для получения официального разрешения на возведение объекта. Начало основных строительных работ запланировали на лето 2024 года. Девелопером выступит компания STONE.

Кроме того, к весне 2024 года в Кузьминках построят торговый центр с гастрономическим пространством.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
21 декабря 2023, 14:28
«Коммунисты России» попросили восстановить в Москве Сталинский район
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
«Коммунисты России» направят письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой восстановить в столице Сталинский район и вновь учредить Сталинскую премию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу партии Сергея Малинковича.

Письмо с предложениями отправят в день рождения Сталина - 21 декабря. В нем Собянина попросят восстановить расформированный Сталинский район в его исторических границах, а Мишустина - учредить премию в честь генсека.

Малинкович также рассказал, что ровно через год, к 145-летию вождя, «Коммунисты России» откроют по всей стране «Сталин-центры».

«Сетью „Сталин-центров“ мы хотим покрыть все областные центры. Здесь мы ждем и от других левых патриотических сил содействия, мы это предложили и КПРФ, и „Справедливой России“, партии „Родина“ и многочисленным общественным организациям», - рассказал Малинкович.

Учреждения появятся в городах-миллионниках и столицах регионов. Первое уже открыли 16 декабря в Барнауле.

В честь дня рождения Сталина коммунисты проведут праздничные мероприятия в городах и регионах, где стоят памятники генералиссимусу. Среди них - Осетия, Татарстан, Санкт-Петербург, Пенза и другие.

Ранее бюст Сталина появился в детском парке в Орлове. Его установку инициировало региональное отделение КПРФ.

Иосиф Сталин Москва 2023

Новости по теме