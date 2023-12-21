Более полумиллиона «квадратов» жилья построили по реновации на востоке Москвы

«Это позволяет обеспечить новым жильем ориентировочно 20 тысяч москвичей», - сообщил он.

По его словам, из новых домов 30 уже готовы к приему жильцов. Оставшиеся четыре здания, расположенные в районах Северное Измайлово, Гольяново и Перово, находятся в завершающей стадии.

Наибольшее количество новостроек появилось в Северном Измайлове - восемь домов, в Перово построили шесть зданий, в районе Косино-Ухтомский - четыре. Кроме того, в округе начали проектировать и строить жилые объекты на более чем 1,7 миллиона квадратных метров.

В рамках реновации в восточном округе Москвы пройдет переселение жильцов из 1062 домов, свыше 209 тысяч человек получат новые квартиры.

В ноябре по этой программе жилье получили свыше трех тысяч москвичей.