Более половины россиян заявили, что представляют себе будущее страны

«По результатам исследования, 19% россиян прекрасно представляют себе будущее, 32% видят образ будущего частично, 39% не имеют такого представления, а 10% затруднились ответить», - сказано в исследовании.

При этом 51% россиян полностью или частично представляют, каким будет будущее РФ, 67% хотели бы получить больше информации об этом, а около 41% респондентов полагают, что этих данных не хватает.

Если говорить об источниках получения сведений, то 58% опрошенных ориентируются на российские, а треть респондентов предпочитает ориентироваться и на отечественные, и на иностранные. Информацию получают в основном из интернет-СМИ (54%), телевидения (31%), Telegram-каналов (29%) и соцсетей (26%).

По горизонту планирования выяснилось, что только 8% опрошенных представляют образ будущей России в перспективе более 15 лет. Наибольшее количество респондентов ограничились от одного года до пяти лет.

Что касается ответственности за формирование образа будущего, то ее в равной степени возложили и на граждан, и на государство.

Среди главных характеристик будущего страны респонденты выделили такие, как богатая и процветающая страны, сильная и развитая экономика, независимая страна, миротворческая роль и помощь другим странам, а также победа России в специальной военной операции.

Детальные результаты опроса будут представлены на сессии «Захват будущего: фантастика, прогностика, космос» 12 апреля на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.