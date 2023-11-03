Более миллиона шаблонов для оплаты счетов создали пользователи сервиса «Мои платежи»
С января по октябрь москвичи создали в сервисе «Мои платежи» более миллиона шаблонов для оплаты счетов. Эта функция позволяет экономить время при совершении регулярных платежей, отметили на официальном портале столичной мэрии.
«За 10 месяцев 2023 года число созданных шаблонов выросло почти вдвое и превысило один миллион», - отметил глава департамента сопровождения общегородских платежных систем Владимир Новиков.
Как правило, сервисом пользуются для оплаты городского телефона, интернета, карты «Тройка» и других услуг. Так от одного до двух шаблонов настроили более 700 тысяч пользователей, а по три-пять используют более 35 тысяч жителей столицы.
Кроме того, сервис позволяет настроить автоплатеж или воспользоваться пакетной оплатой счетов. Также он формирует рекомендуемые шаблоны для совершения регулярных авансовых платежей.
Ранее москвичам рассказали о новом порядке платы за отопление. Он не изменит существенно сумму счета за ЖКУ.